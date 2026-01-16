Trump rozjíždí obchod století: Venezuelská ropa už teče a miliony dolarů přistály na tajném účtu v Kataru
16. 1. 2026 – 9:58 | Ekonomika | Štěpán Bárta
Spojené státy roztočily nevídaný byznys s ropou, kterou získaly pod svou kontrolu po dramatickém svržení režimu Nicoláse Madura. Prvních 500 milionů dolarů už „cinklo“ na bankovním účtu v exotickém Kataru a Donald Trump si mne ruce. Zatímco prezident slibuje miliardové investice, které mají postavit zničenou zemi na nohy, ropní magnáti varují: tohle může být pořádný průšvih!
Miliardy v písku: Proč tečou peníze přes Katar?
Byl to obchod, který se nevidí každý den. Washington oficiálně potvrdil, že první várka venezuelské ropy byla prodána za neuvěřitelných 10,4 miliardy korun. Celá transakce je přitom zahalena rouškou tajemství a mezinárodní diplomacie. Peníze totiž neskončily v Caracasu ani ve Washingtonu, ale na neutrální půdě. Hlavní bankovní účet se podle zdrojů nachází v Kataru. Tato arabská země prý představuje neutrální místo, kde mohou prostředky přecházet se schválením USA a bez rizika zabavení.
Celý tento ropný kolotoč je součástí obří dohody v celkové hodnotě 42 miliard korun. A to je teprve začátek. Bílý dům očekává, že v dalších týdnech budou následovat další prodeje. Aby se ropa prodala co nejrychleji, nabízejí ji Američané s výraznou slevou oproti konkurenci z Kanady. Donald Trump k tomu jasně uvedl, že na využití získaných peněz dohlédne on sám, protože se chce ujistit, že z nich bude mít užitek lid obou zemí, tedy Venezuely i Spojených států.
Ropní baroni v šoku: Do Venezuely se nikdo nehrne!
Prezident Trump sice maluje zářnou budoucnost a mluví o investicích ve výši 2,1 bilionu korun do obnovy zdevastované venezuelské infrastruktury, ale realita v zasedacích místnostech těžařských gigantů je o poznání chladnější. Když si Trump pozval šéfy největších firem do Bílého domu, dočkal se ledové sprchy. Energetičtí manažeři se do země, kde jsou trubky prožrané rzí a zařízení v troskách, rozhodně nehrnou.
„Nedá se tam investovat,“ řekl bez obalu generální ředitel ExxonMobilu Darren Woods. Podle něj je situace natolik nepřehledná, že je nejprve třeba analyzovat řadu právních a obchodních záležitostí, aby vůbec mohli odhadnout, jaké výnosy z investice získají. Firmy jako ExxonMobil nebo ConocoPhillips mají navíc dobrou paměť – nezapomněly, jak jim režim v roce 2007 bez milosti zabavil majetek.
Čína v pasti a Trumpovo ultimátum
Venezuela sice sedí na největších zásobách černého zlata na planetě, ale její ropa je tak hustá, že se bez chemikálií a ředění v potrubí ani nepohne. Trump přesto věří, že USA budou Venezuelu spravovat a těžit tam ropu „řadu let“. Zároveň vyslal jasný vzkaz do Pekingu a Moskvy: pokud chcete ropu, musíte hrát podle našich pravidel.
Čína se nyní potí, protože její miliardové půjčky, které Venezuela splácela ropou, jsou v ohrožení. Americká námořní blokáda totiž tyto dodávky fakticky odřízla. Světu tak nezbývá než sledovat, zda Trumpův riskantní ropný vabank vyjde, nebo zda se venezuelské dobrodružství změní v ekonomickou noční můru.