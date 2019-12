Cvičil české policisty, dnes pomáhá domobrancům. 'Většina z nich nejsou extremisté,' tvrdí

ROZHOVOR MAGAZÍN - Magazín autor: red

Před třemi lety se skupina českých policistů zúčastnila protiteroristického výcviku v Izraeli. Na objednávku ministerstva vnitra ho zorganizovala firma izraelsko-českého podnikatele Davida Bohbota. Ten dnes pomáhá cvičit příslušníky tuzemských domobraneckých skupin, které chce právě vnitro postavit mimo zákon. Podle Bohbota by ale stát měl domobrance naopak využít, píše Vojtěch Berger na webu Hlídací pes.

Deset listopadových dní roku 2016 strávila skupina elitních českých policistů z Útvaru rychlého nasazení a zásahových jednotek v Izraeli. Policie tehdy dostala nabídku speciálního protiteroristického výcviku od firmy Masada Security Solutions.

Výcvik pro 12 mužů přišel českou policii na 47 tisíc dolarů a probíhal v rámci izraelské vojenské Akademie IMI, jak vyplývá ze smlouvy veřejně dostupné v Registru smluv.

"Vzhledem k tomu, že Izrael a jeho bezpečnostní síly má v těchto oblastech velké zkušenosti, jsme se rozhodli nabídky využít," vysvětluje Lenka Sikorová z Policejního prezidia.

"Samotný výcvik byl pro speciální jednotky velkým přínosem," doplňuje s tím, že policie z výcviku těží dodnes a zkušenosti z Izraele uplatňuje při dalším výcviku policistů.

"Vidím svět jinak"

Akademie IMI, akreditovaná izraelským ministerstvem obrany i tamní tajnou službou, se kromě jiného specializuje právě na protiteroristický výcvik. Na svém webu Akademie IMI píše, že během své existence školila už "desítky vládních úřadů i jednotek" z celého světa.

Pražská firma Masada Security Solutions pak kromě bezpečnostních konzultací a dalších služeb nabízí i zprostředkování takového výcviku v izraelské Akademii IMI. Prezident firmy David Bohbot pochází z Izraele, ale v Česku žije už řadu let.

"Viděl jsem tehdy, že v URNA jsou velmi dobře vycvičení muži. Ale říkal jsem, a říkám to i teď, že české bezpečnostní složky nejsou na některé věci připravené," tvrdí v rozhovoru pro HlídacíPes.org. Česká policie podle něj nemá dostatek mužů a neumí dostatečně dobře čelit nebezpečí terorismu.

Námitku, že Česko patří k nejbezpečnějším zemím světa, odmítá s tím, že podobná "iluze existovala před každou válkou".

"Bohužel jako někdo, kdo se narodil v Izraeli, vidím svět jinak," dodává Bohbot, který v poslední době pomáhá s výcvikem členů spolku Zemská domobrana. V září se jako poradce zúčastnil i cvičení, kde si domobranci vyměňovali také zkušenosti z aktivního boje v urbanizovaných regionech, například proti členům teroristických organizací.

Ještě aspoň rok

Právě členové domobraneckých spolků jsou dlouhodobě v hledáčku BIS a ministerstvo vnitra chce členství v nich od roku 2022 postavit mimo zákon a trestat vysokými pokutami.

Domobrany BIS definuje jako skupiny, které "svou samotnou existencí zpochybňují monopol státu na legitimní užití násilí na vlastním území".

Podle výroční zprávy BIS sice spolky jako takové nepředstavují aktuálně reálnou hrozbu pro demokratické základy českého státu, riziko ale kontrarozvědka vidí v radikálních jedincích, kteří jsou členy domobran a propadají například konspiračním teoriím.

David Bohbot radikální skupiny v Zemské domobraně podle svých slov zná. Tvrdí ale, že se s nimi nestýká a necvičí je.

"Třeba v izraelské vládě jsou lidé s ještě horšími názory, takže kvůli tomu nebudeme spolupracovat s izraelskou vládou? Mě zajímá mainstream. A mainstream v Zemské domobraně nejsou rasisti, jsou to dobří lidé, kteří jsou ochotní věnovat svůj čas. A my je potřebujeme," dodává.

Domobrancům by Česko podle Davida Bohbota naopak mělo umožnit nějakou formu spolupráce s tuzemskou policií, podobně jako to umožňuje Izrael. On sám chce v dohledné době navrhnout českému ministerstvu vnitra detailní plán, jak to udělat.

"Potřebuju ještě aspoň rok," tvrdí Bohbot, podle kterého se na tvorbě plánu pro českou policii podílí i bývalý šéf izraelské elitní policejní jednotky Yamam Shlomi Michael.

Ministerstvo vnitra nicméně v současné době s firmou Masada Security Solutions nespolupracuje, podle resortu byl výcvik z roku 2016 jednorázovou akcí.

Vlastenecké hnutí

Za zmínku stojí i fakt, že kromě bezpečnostní oblasti má izraelsko-český podnikatel David Bohbot i politické ambice. Zatím působí ve spolku Vedem, který v polovině letošního roku schválil usnesení, že je "nutné zahájit jednání, které by vedlo ke vzniku silného společného politického subjektu vlasteneckého směru".

Spolek vede generálmajor v záloze Jiří Kubala. Dalšími známějšími členy řídícího výboru spolku jsou například sociolog Petr Hampl známý svými ostře protiislámskými postoji či Jaroslav Štefec, který se dříve angažoval v hnutí BOS (Bezpečnost, odpovědnost, solidarita). To pomáhal rozbíhat i předlistopadový plukovník a přítel Miloše Zemana Zdeněk Zbytek.

Kromě nich je v řídícím výboru i zmiňovaný předseda spolku Zemská domobrana Aleš Přichystal.

David Bohbot sice domobrancům pomáhá ve výcviku, jejich reálnou bojeschopnost ale popisuje střízlivě: "Kdyby dnes přišli Rusové, tihle kluci – i když jsou skvělí – by nás nezachránili."

Spíš než zakázat činnost by stát podle něj měl domobrancům ukázat mantinely, ve kterých můžou působit: "Dejte jim šanci, ukažte jim cestu, neříkejte jim 'vypadněte'. Z rizika udělat přínos."

Vojtěch Berger pro Ústav nezávislé žurnalistiky