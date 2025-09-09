S vlajkou One Piece a rapperem v čele - vše, co potřebujete vědět o nepokojích v Nepálu
9. 9. 2025 – 17:09 | Zpravodajství | Aleš Smutný
Parlament hoří, přes dvacet mrtvých a země v politické krizi. Co se stalo v Nepálu?
Proč nepokoje vznikly?
Spouštěcím momentem byl zákaz 26 sociálních sítí včetně Facebooku, X, Youtube, WhatsAppu a TikToku, který vzešel z ministerstva komunikací a informačních technologií. Veřejnost ale nový zákon kritizovala především jako pokus o státní cenzuru, která se snažila umlčet hlasy, které se strefovaly do státní korupce, nepotismu a klientelismu. Heslo #Nepo Kids se stalo virálním na řadě těchto sítí a kritizoval děti politiků a vlivných představitelů státu, které se na sociálních sítích chlubily bohatstvím a luxusem, zatímco Nepál a jeho běžní obyvatelé trpí dlouhodobou ekonomickou krizí a chudobou.
Jak situace eskalovala?
Desetitisíce lidí se shromáždily k protestu před budovou parlamentu v Káthmándú. Jedním z ikonických momentů protivládní kampaně představovali demonstrující vybavení vlajkami a cedulemi se znakem lebky se slamákem z populární mangy (a anime) One Piece. Policie se demonstrující pokusila rozehnat s pomocí slzného plynu, gumových projektilů a také ostré munice. Celý stát se ocitl v šoku, když v prvním dnu protestů 8. září zemřelo 19 lidí a další více než tři stovky lidí byly zraněné.
Stát sice zrušil zákaz sociálních sítí a jeden z ministrů rezignoval, ale protestující se už zformovali do velkého hnutí napříč různými městy a pokračovali v obležení státních budov. 9. září protestující zaútočili na parlament, který zapálili, stejně jako budovu Komunistické strany Nepálu a strany Nepálský kongres. Zaútočili i na domovy několika členů vlády a objevila se videa, na kterých dochází k lynči politiků včetně ministra financí.
Kdo protestuje?
Protesty jsou označené jako Nepokoje Gen Z. Mladí ve věku od 18 do 30 let se vydali do ulic a ne náhodou. Právě mladí nejvíce cítí bezútěšnou politickou situaci a jsou nejvíce aktivní na zmíněných sociálních sítích, přičemž byli zároveň nejvíc vystavení demonstraci společenské nerovnosti skrze potomky politiků, kteří se na těch samých sociálních sítích chlubili svým bohatstvím. Nejde ale o jedinou věkovou skupinu, které se revolta týká. V čele protestů se ocitl pětatřicetiletý starosta Káthmándú a bývalý rapper Balen Šáh. Ten patří mezi největší politické hvězdy Nepálu a slouží jako symbol odporu vůči stávající politické garnituře.
Jaký je stav vlády?
Premiér K.P Šarma Oli rezignoval 9. září a schoval se ve vojenských kasárnách. Den předtím rezignoval ministr vnitra Rameš Lechak. Po Olim rezignovali i ministr zdravotnictví a zemědělství a de facto celá vláda se položila. Hlavní letiště se pokusili protestující uzavřít, aby žádní politici neutekli ze země, ale v tuto chvíli nad ním převzala kontrolu nepálská armáda, která je všeobecně respektovaná a bude zřejmě klíčovým prvkem při nastolování pořádku. Hněv se ale snesl i na řadu bývalých politiků, jejichž domy byly vypálené a kupříkladu bývalý premiér Deuba byl i s manželkou během nepokojů zraněný. Objevily se i záběry, na nichž má být v řece lynčovaný ministr financí Bišnu Paudel. Už dříve se ale objevily záběry s jiným mužem, který čelí lynči a není zatím potvrzené, zda muž v řece je Paudel.
WATCH: Nepal's Finance Minister is reportedly not in a good position.pic.twitter.com/MgseeRyFR9— Clash Report (@clashreport) September 9, 2025
Co bude dál?
Aktuálně se neví, jak dlouho budou nepokoje trvat. Země je uzavřená a de facto jsou v ní všichni turisté uvěznění, protože není, jak se z Nepálu dostat. Dá se očekávat, že důležitou roli v rámci uklidnění situace bude hrát armáda. Jméno Balena Šáha bývá zmiňováno v kontextu nového premiéra, nicméně je příliš brzy na to předpokládat, kdo se ze současné situace vynoří na vrcholu. Faktem je, že „Gen Z nepokoje“ patří k největším, jaké země za posledních padesát let zažila. Jisté je, že v tuto chvíli musí někdo převzít stabilizační roli a začít Nepál zase dávat