Europoslanci schválili nová pravidla pro recyklaci v automobilovém průmyslu
9. 9. 2025 – 17:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Europoslanci dnes podpořili nová pravidla pro opětovné použití a recyklaci v automobilovém průmyslu. Cílem opatření je zvýšit odolnost automobilového průmyslu.
Nová pravidla se budou vztahovat na celý životní cyklus vozidel, od návrhu až po zpracování na konci životnosti, uvedl Evropský parlament v tiskové zprávě.
Pro návrh nařízení hlasovalo 431 europoslanců, 145 jich bylo proti a 76 se zdrželo. Jeho cílem je podpořit přechod automobilového odvětví na oběhové hospodářství, má tedy snížit dopad výroby a likvidace vozidel na životní prostředí a posílit udržitelnost odvětví recyklace aut. Konkrétní pravidla se budou vztahovat na všechna vozidla s výjimkou vozidel zvláštního určení, vozidel navržených a vyrobených pro použití ozbrojenými silami, civilní obranou, hasičskými a záchrannými službami a vozidel historického a zvláštního kulturního významu.
Nová vozidla by měla být konstruována tak, aby bylo možné co nejvíce dílů a součástí snadno demontovat v autorizovaných zařízeních pro nakládání s odpady za účelem jejich výměny, opětovného použití, recyklace, repasování nebo renovace, pokud je to technicky možné.
Europoslanci rovněž chtějí, aby plast použitý v každém novém typu vozidla obsahoval minimálně 20 procent recyklovaného plastu do šesti let od vstupu pravidel v platnost. Tento povinný podíl by měl být podle EP navýšen na 25 procent do 10 let od vstupu nařízení v platnost, pokud splnění tohoto cíle neztíží nadměrné ceny potřebných recyklovaných plastů.