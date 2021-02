S pitím je konec: Odstrašující obrázky a varování budou zdobit i alkohol

Nadávat na Brusel je sice módní a laciné, ale když on si za to může sám…

Kašlete na zdravý životní styl? Nevadí, Brusel to vyřeší za vás. A teď nejde o boj proti covidu a nepříliš šťastně zvládnutou celoevropskou vakcinační strategii. Evropská komise už dala pořádně za uši kuřákům, teď přitvrdí a zaměří se i na spotřebu alkoholu.

Člověk by si myslel, že se už s kuřáky jaksepatří zatočilo, ale ono to zřejmě pořád ještě nestačí. Jelikož přísné zákazy kouření a ohavné obrázky na krabičkách moc nepomohly a počty lidí s rakovinou plic jsou stále vysoké, připravuje Evropská komise plán „beztabákové generace“. V jeho rámci chce nejen zpřísnit stávající regulace a rozšířit prostory se zákazem kouření, ale především napálit daň z tabákových výrobků takovým způsobem, že by podíl kuřáků měl z nynějších 25 procent klesnout do roku 2040 na pouhých pět procent. Jinými slovy řečeno: Za dvacet let si už zapálí jen ti nejbohatší.

Chrabrý unijní boj s rakovinou ale nekončí u cigaret. Očekává se, že EU přestane podporovat zemědělské výrobky s karcinogenními účinky, jako je třeba červené maso či uzeniny, a v rámci tažení proti nezdravé stravě a obezitě se budou povinně uvádět nutriční hodnoty na předních stranách obalů.

Chlast - slast?

Komise ale chce zatočit i s alkoholem, který má na svědomí 15 procent úmrtí mužů a 30 procent žen v souvislosti s rakovinou. Do konce roku 2023 by tak měl být připraven návrh na povinné označování složení a kalorií alkoholických nápojů a přezkoumá se také evropská legislativa týkající se zdanění alkoholu. No a samozřejmě nebude chybět ani zdravotní varování: etikety na lahvích s vínem, šampaňským a kořalkou budou po vzoru cigaretových krabiček opatřeny ohavnými obrázky.

Od šeredných nálepek si bruselští byrokraté slibují, že do sebe lidé přestanou lít alkohol a přejdou zřejmě na čistou vodu. Samozřejmě jen z vodovodu, nikoliv tu balenou, protože plastové lahve jsou (jak známo) fuj a zlo srovnatelné snad jen s nášlapnými minami. Co bude příště? Co třeba takhle polepit nechutnými obrázky rozmašírovaných řidičů všechna auta? Anebo třeba vylepšit podobnými obrázky bicykly, lyže a řetězové pily?

Potíž je v tom, že komise k otázce závislostí přistupuje výhradně ideologickým způsobem, který je nejen málo účinný, ale někdy má dokonce zcela opačný efekt ve smyslu „když mi to chtějí zakázat, tak si najust zapálím“. Závislost se asi sotva vyléčí pomocí zákazů či předpisů.

Jiná věc je, že zdravotní politika je věcí jednotlivých členských zemí a Evropská komise do toho v podstatě nemá co kafrat. To ji ale zjevně nijak netrápí, protože zacházet se svými občany jako s nesvéprávným stádem ji zjevně baví. Známý německý právní expert Josef Isensee před třemi lety spočítal, že Evropská komise v průměru každý den vydá osm nových předpisů a nařízení. Touha Bruselu byrokraticky zasahovat za každou cenu do všech možných i nemožných oblastí života lidí je zkrátka nezlomná.

Svoboda a možnost občanů se samostatně rozhodovat a nenechat si naoktrojovat každou prkotinu je možná přitom stejná hodnota jako zdraví. Bylo by lepší, kdyby se v době pandemie koronaviru komise raději místo vymýšlení volovin zaměřila na boj s ní. Její záměr koordinovat nákup a distribuci vakcín proti covidu-19 ve členských zemích je sice chvályhodný a asi i správný, ale pokud bychom ji měli oznámkovat za rychlost a efektivitu (ve srovnání třeba s takovou Velkou Británií), na jedničku by to určitě nebylo.

Na závěr je ovšem třeba připomenout, že unijní plán boje proti rakovině je jednou z priorit předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové v oblasti veřejného zdraví. Takže vzhledem k tomu, že tato dáma už jako členka německé vlády zvrtala skoro všechno, na co sáhla, mají kuřáci a milovníci alkoholu přece jen ještě jakous takous naději…