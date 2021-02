Testy a karanténa v hotelu: Velká Británie zpřísňuje podmínky pro příjezd do země

Přísnější pravidla pro všechny příjezdy do země zavádí od pondělí Velká Británie, a to kvůli obavám z dalšího šíření mutací koronaviru. Zatím je pro příjezd do Británie potřeba mít negativní test na koronavirus, ale od příštího týdne se pravidla pro cestující výrazně zpřísní.

Od pondělí začíná platit povinná desetidenní karanténa ve státem vybraných hotelech, kterou musí podstoupit lidí přijíždějící sem z rizikových zemí. Mezi těmi zatím Česko není. Zpravodajství Británie začala očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca Britský ministr zdravotnictví Matt Hancock kromě tvrdých pravidel stanovil také desetiletý trest pro příchozí cestující, kteří by lhali o tom, kam cestovali, když pobývali v zahraničí. Lidé, kteří do Británie přicestují z 33 rizikových zemí, budou muset zaplatit až 1750 liber (zhruba 51 300 korun) za karanténu strávenou ve státem vybraném hotelu. Místo v hotelu si musí navíc zarezervovat. Vláda uzavřela smlouvu s 16 různými hotely, kde bude k dispozici 4 600 pokojů, jejich počet bude ale brzy rozšířen. „Kdokoliv, kdo bude lhát v dotazníku pro cestující a bude se snažit zamaskovat, že byl v posledních deseti dnech v zemi, která je na červeném (rizikovém) seznamu, může být odsouzen až na deset let ve vězení,“ uvedl britský ministr zdravotnictví Matt Hancock citovaný agenturou Reuters. Britské ministerstvo zdravotnictví navíc oznámilo, že v rámci karantény musí cestující podstoupit další dva testy, a to v druhý a osmý den pobytu. Opatření bude platit od pondělí 15. února. Hancock uvedl, že lidé si budou muset termín testu rezervovat na speciálním online portálu, který bude spuštěn ve čtvrtek. Pokud budou mít test pozitivní, musí nastoupit do další desetidenní karantény. Vláda zatím neupřesnila, zda během karantény bude požadovat drahé PCR testy nebo postačí levnější antigenní varianty, píše BBC News. Británie doufá, že nové opatření umožní lépe vyhledávat kontakty nakažených a zabrání dalšímu šíření epidemie. Pro vstup do Británie je nyní potřeba test ne starší než 72 hodin, úředníci na hranicích je náhodně kontrolují. Pokud cestující test nemá, čeká ho pokuta až 500 liber (14 600 korun). „Neustále se snažíme zpřesňovat náš přístup k hranicím jednoduše proto, že existuje riziko, že se nové varianty koronaviru do země dostanou z jiných zemí světa,“ řekl ministr životního prostředí George Eustice stanici Times Radio. „Dokud nedokončíme očkování a nenalezneme cestu, jak ho pravidelně obnovovat, abychom mohli čelit novým výzvám, musíme být opatrní v přístupu k mezinárodnímu cestování,“ dodal ministr Eustice. Profesor Adam Finn z bristolské univerzity mezitím varoval, že může trvat dokonce měsíce, než se podaří vakcíny přizpůsobit novým mutacím koronaviru. Dodal však, že vakcíny, které jsou nyní k dispozici, fungují proti dosud známým variantám viru. Mohlo by vás zajímat Británie začala očkovat vakcínou od firmy AstraZeneca

