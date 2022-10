Rusové se nejspíš pokusí vyhodit do vzduchu přehradu na Dněpru, píší analytici

Ve svém pravidelném hodnocení vývoje války na Ukrajině to píše americký Institut pro studium války (ISW).

#Ukraine calls on the #UN and the #EU to send observers to #Kakhovka Hydroelectric Power Plant. pic.twitter.com/1uXml9XDK1

Podle analytiků má Rusko „všechny důvody k tomu, aby se pokusilo poskytnout krytí svým ustupujícím silám a navíc tak rozšířilo řeku Dněpr, kterou by ukrajinské síly musely překročit, aby mohly pokračovat v protiofenzivě“.

Institut už dříve zmínil, z útoku na přehradu Rusové obviní Ukrajinu, která však na odpálení přehrady do povětří nemá žádný materiální zájem, protože voda by mohla zaplavit 80 ukrajinských měst a vysídlit stovky tisíc lidí.

„Přitom by byly rovněž narušeny již nyní slabé dodávky elektřiny na Ukrajině,“ píše ISW.

Russian military mined the dam of the Kakhovka Hydroelectric Power Plant and are planning a historical disaster - Zelensky. They are going to blow up the dam to blame Ukraine. pic.twitter.com/Z5pPUMSo25