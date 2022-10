Na ukrajinské uprchlíky vydal erár už téměř 17 miliard

Výdaje státního rozpočtu a samospráv na ukrajinskou uprchlickou krizi činily ke konci září 16,9 miliardy korun, informovalo ministerstvo financí.

Většinu nákladů nesl státní rozpočet, ze kterého šlo na pomoc uprchlíkům 13,9 miliardy korun. Největší položku v nákladech tvoří sociální dávky, na kterých Česko vyplatilo sedm miliard korun. Výdaje na zdravotnictví spojené s ukrajinskými uprchlíky činily 3,5 miliardy korun a náklady na ubytování 2,4 miliardy korun.

„Náklady na ukrajinské uprchlíky budou nižší, než se původně očekávalo. Možná nepřesáhnou jednu miliardu eur, tedy zhruba 25 miliard korun. Ukrajinští uprchlíci se rychle zapojili do práce, nezatěžují tolik zdravotní systém a řada Čechů je ubytovala zdarma,“ ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).

Ministerstvo také připomnělo, že v září bylo podle Úřadu práce zaměstnáno v Česku přes 120 000 ukrajinských uprchlíků. Úřad upozornil, že díky zaměstnání Ukrajinců státu plynou příjmy z daní a sociálního a zdravotního pojištění.

Od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu český stát udělil téměř 446 000 dočasných víz Ukrajincům prchajícím před konfliktem. Přesný počet ukrajinských běženců pobývajících aktuálně v Česku není známý. Koncem srpna, půl roku po začátku ruské invaze na Ukrajinu, jej ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) odhadl na víc než 300 000.

ČR usiluje o to, aby EU uvolnila peníze na pomoc zemím s uprchlíky

Česko bude usilovat o to, aby EU uvolnila speciální balíček peněz na podporu států, které přijímají nejvíce válečných uprchlíků z Ukrajiny. Novinářům to dnes před začátkem dvoudenního jednání ministrů práce a sociálních věcí členských států řekl český šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL). Podle něj možnost přesouvat nynější peníze ve fondech ke zvládnutí uprchlické vlny nestačí. Ministr míní, že urychlit by se kvůli energetické krizi mělo i spuštění podpory z evropského sociálního klimatického fondu.

„Opakovaně se snažím, abychom rozpohybovali Evropskou komisi k podpoře států, které nesou velkou zátěž uprchlíků, aby vyčlenila prostředky. Nikoliv jen flexibilita a že je možné využít končící či nové programovací období (nynější prostředky z fondů). To je hezké a operativní, ale potřebnost je tak velká - a ukazuje, že asi i v příštím roce bude, že je to pro některé státy velká zátěž,“ uvedl Jurečka. Podle něj je důležité, aby komise „dokázala uvolnit speciální balíček“ ke zvládání uprchlické vlny. Dodal, že tíhu nese hlavně střední a východní Evropa. Podobně se při příchodu na jednání vyjádřili i zástupci některých dalších zemí.