Německá vláda převezme firmu Uniper, největšího dovozce ruského plynu

Německá vláda se dohodla na převzetí společnosti Uniper, která je v Německu největším dovozcem ruského plynu a která se dostala do existenčních problémů kvůli omezení dodávek ruského plynu a výraznému zvýšení ceny této energetické suroviny. Vláda odkoupí podíl od mateřského podniku - finské společnosti Fortum - a posílí kapitál. Po dokončení transakce by vláda měla vlastnit v Uniperu podíl téměř 99 procent. Firmy to dnes oznámily ve společném sdělení.

Fortum podle dohody prodá německé vládě podíl v Uniperu za 500 milionů eur (12,3 miliardy Kč). Dohoda zahrnuje také zvýšení kapitálu Uniperu o osm miliard eur. Tento kapitál upíše výhradně spolková vláda. Finské firmě bude také splacena její půjčka čtyři miliardy eur a bude uvolněna ze záruky čtyři miliardy eur poskytnuté začátkem roku. Transakce by měla být dokončena letos. Dohoda vytváří jasnou vlastnickou strukturu s cílem zajistit, aby Uniper pokračoval v podnikání, a tím byly zajištěny dodávky energií pro firmy, obce a zákazníky. Německý ministr hospodářství Robert Habeck uvedl, že dohoda je nezbytná vzhledem k tomu, jak významnou roli má Uniper na německém trhu s plynem. Dohodu musí ještě schválit Evropská komise (EK). Uniper dodává plyn asi 40 procentům odběratelů v Německu. Před válkou na Ukrajině nakupoval zhruba polovinu plynu z Ruska. Po omezení dodávek ruského plynu do EU se ale firma dostala do ztrát. Za první pololetí prodělala více než 12 miliard eur, což je jedna z největších ztrát, kterou kdy vykázal podnik v Německu. Podle německých médií bude vládu stát záchrana Uniperu přibližně 30 miliard eur, uvedla agentura Bloomberg. V červenci vláda poskytla firmě záchranný balík 15 miliard eur. Fortum má teď v Uniperu 78procentní podíl. Ve finském podniku pak vlastní 51 procent akcií Finsko. Německá vláda, Uniper a Fortum se už v červenci dohodly na záchranném balíku, v jehož rámci vláda v Berlíně získala v Uniperu zhruba 30procentní podíl. Finská vláda uvedla, že se s transakcí bude muset spokojit. Společnost Fortum léta významně přispívá do finského státního rozpočtu prostřednictvím dividend. Prudce rostoucí ztráty, které jí vznikly kvůli německé dceřiné společnosti, ale dostaly vládu pod silný tlak veřejnosti. Jen ve druhém čtvrtletí společnost Fortum vykázala kvůli Uniperu ztrátu 9,1 miliardy eur. Minulý týden Německo také převzalo kontrolu nad třemi ropnými rafineriemi, které dříve vlastnilo Rusko. Regulátor sítí byl také pověřen řízením bývalé německé dceřiné společnosti ruského plynárenského gigantu Gazprom. Francouzská vláda v červenci oznámila, že chce dostat pod plnou státní kontrolu energetickou společnost EDF, ve které má stát 84procentní podíl. Tento krok má státu zajistit vyšší vliv na reorganizaci zadlužené skupiny, která bojuje s energetickou krizí v Evropě. Odkup zbývajících 16 procent akcií chce uzavřít do konce října. Za podíl nabídla 9,7 miliardy eur. Mohlo by vás zajímat Německo přebírá kontrolu nad německou součástí ruské Rosněfti

