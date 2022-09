Jak po létě zvládnout návrat k běžným povinnostem? Vybavte se na to technologiemi díky slevám od HUAWEI

Děti už jsou zpátky ve školních lavicích a i my se po období dovolených vracíme do kanceláří. Není divu, že po prosluněných letních dnech pro nás bývá návrat do běžného režimu náročný. Zkuste si letos dodat trochu té studijní a pracovní motivace správnou výbavou! Až do 25. září získáte notebooky, smartphony, tablety, chytré hodinky i audio příslušenství od HUAWEI se slevou v rámci akce „Zpátky do školy“.

Vytvořte si vlastní inteligentní kancelář Ať už pro vás podzim znamená návrat do kanceláře nebo plné nasazení na home-office, v obou případech stojí za to mít po ruce spolehlivá zařízení. Jak ale nastavit produktivitu na maximální výkon? Usnadněte si práci pomocí chytrého propojení zařízení se službou Super Device (Zařízení+) od HUAWEI. V praxi to znamená, že po spárování kompatibilních zařízení HUAWEI, od smartphonu přes notebook až po bezdrátová sluchátka, máte okamžitý přístup k veškerému obsahu a jeho snadnému ovládání. Vytváříte grafiku pomocí tabletu? Promítněte si své náčrtky na monitoru. Pracujete na mobilu s několika aplikacemi? Pohybujte se v rozhraní mobilních aplikací přímo na notebooku. Chcete se připojit k online schůzce se sluchátky? Stačí přetáhnout ikonku a máte spárováno. Základem jsou chytrá zařízení Užijte si výhod Super Device (Zařízení+) spolu s chytrými produkty HUAWEI na maximum. Práce vám půjde dobře od ruky například s MateBookem D 15, který kromě solidního výkonu nabízí i krásnou podívanou na FullView displeji. To vše navíc v lehkém kovovém těle, které si s sebou vezmete kamkoli. Zvládejte multitasking levou zadní díky některému z široké nabídky smarphonů. Ať už zvolíte stylové kousky se špičkovými fotoaparáty P50 Pro nebo P50 Pocket, nebo spíše preferujete produktovou řadu nova s modely jako nova 9 nebo nova 9 SE, všechny tyto modely můžete aktuálně získat za akční ceny v rámci limitované nabídky “Zpátky do školy”, která platí až do neděle 25.9.2022. Vyhraďte si čas na zábavu i relax Pokud chceme být úspěšní v práci, nesmíme zapomenout ani na odpočinek a zábavu. Právě při pracovním zápřahu však myšlenky na pravidelné sportování a zdraví častokrát opomíjíme. Na to, abyste už nikdy nezapomněli, že je čas se proběhnout nebo alespoň protáhnout po dlouhém sezení u počítače, spolehlivě dohlédnou chytré hodinky. Ař už zvolíte Huawei Watch GT3 nebo Huawei Watch Fit 2, díky těmto pomocníkům dokážete sledovat svůj zdravotní stav, stejně jako sportovní pokroky. Svůj výkon tak můžete neustále posouvat na lepší úroveň. Pustíte si rádi k běhu nebo procházce oblíbené hity nebo zajímavý podcast? Nasaďte bezdrátová sluchátka a zaposlouchejte se do čehokoli, co vám dělá radost. Okolní rozruch, jako je hlasitá ulice nebo plné fitcentrum, však mohou zážitek z poslechu nepříjemně ovlivnit. Naštěstí existuje jednoduché řešení, stačí se vybavit sluchátky s aktivním potlačením okolního hluku. Vedle nešlápnete třeba s novými FreeBuds Pro 2 nebo FreeBuds 4. Všechny zmíněné modely můžete taktéž ulovit za zvýhodněnou cenu v rámci slevové akce „Zpátky do školy“. Zakončit celý den pohodou u oblíbeného seriálu, hraním her nebo čtením elektronických knih, to už je jako třešnička na dortu. Vezměte si s sebou zábavu do křesla nebo rovnou do postele díky jednomu z oblíbených tabletů z řady MatePad. Oči neodtrhnete od MatePad 11 , který se pyšní čistým FullView obrazem a TÜV Rheinland certifikací za potlačování modrého světla, což z něj dělá skvělého společníka právě na dlouhé podzimní večery. Všechny výše zmíněné produkty a mnohem více dalších limitovaných nabídek „Zpátky do školy“ naleznete do 25. září přímo na oficiálním e-shopu HUAWEI. zdroj: Huawei