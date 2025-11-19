Rusko založilo armádní odnož pro boj s drony, už podruhé v tomto roce
19. 11. 2025 – 11:31 | Magazín | Alexej Chundryl
Ruský agresor využívá své zkušenosti z bojů na Ukrajině a posiluje armádu založením složky specializující se na dronovou válku. Samozřejmě je ale třeba vzít v potaz, že vše může skončit velkým korupčním skandálem, jako u například oddělení pro vývoj propagandistických a patriotických počítačových her.
Rusko oznámilo vznik zcela nové vojenské složky, která bude výhradně zaměřena na použití bezpilotních prostředků — dronů. Tento krok podle ruského ministerstva obrany odráží zásadní strategickou změnu, kdy bezpilotní technologie přecházejí z doplňkové role k vlastní, samostatné složce ozbrojených sil. V kontextu rostoucího významu dronů v moderním válečném konfliktu jde o krok, který může výrazně ovlivnit způsob, jakým Moskva plánuje své budoucí operace. Zároveň je ale třeba myslet na to, že celá věc může být jen hezké PR s miliony zpronevěřených rublů. Navíc, Putin oznámil zřízení této složky už v červnu, přičemž nyní mělo dojít k (opožděnému) realizování původního plánu.
Proč tato nová složka vzniká — strategické a operační motivace
Tvorba samostatné „dronové větve“ není prý jen symbolickým gestem, ale pragmatickou odpovědí na dynamiku současných válek. Vojenská doktrína Ukrajiny, konflikty na Blízkém východě a rostoucí dostupnost autonomních systémů přiměly Rusko přehodnotit strukturu svých sil. Podle ruských úředníků má nová složka umožnit lépe koordinovat operace s bezpilotní technikou, konsolidovat výcvik, logistiku a velení, tedy všechny klíčové aspekty pro efektivní využití dronů ve válce.
Složka má sloužit také strategickému účelu: zprostředkovat rychlý a flexibilní způsob útoku, průzkumu i podpory pozemních jednotek. Drony umožňují nasazení na rizikových územích bez ohrožení lidského života a mohou provádět operace, které by tradiční síly prováděly jen s obtížemi. A právě konsolidace velení umožňuje, že drony budou operovat mimo rámec pozemních, leteckých i elektronických sil jako samostatný nástroj. Význam tu má i fakt, že bezpilotní armáda může sloužit k experimentům s novými typy autonomních a poloautonomních systémů.
Výzvy a rizika nové struktury
Přestože nová složka přináší mnoho potenciálních výhod, je spojena i s výraznými riziky. Autonomní či poloautonomní systémy jsou zranitelné na elektronické rušení, kybernetické útoky a dedikované blokování signálu. Pokud Rusko chce plně využít potenciál dronů, bude muset vyvinout robustní systém proti rušené a zabezpečení datových kanálů. Kromě toho je třeba zajistit spolehlivost systémů, vysokou úroveň výcviku, logistiku náhradních dílů a standardizaci dronů — což jsou všechny složité a nákladné úkoly. A ačkoliv se Ruská tváří opačně, náklady na válku s Ukrajinou neustále vzrůstají a ruská armáda nemá nejlepší historii ohledně efektivního investování financí.
Dalším významným aspektem je morální a právní dimenze: nasazování dronů v konfliktech často přináší otázky ohledně etiky, ochrany civilistů či mezinárodního práva. Což ovšem nejsou témata, s nimiž by se (nejen) ruská válečná mašinerie příliš vzrušovala a zaobírala. V rámci nové složky bude potřeba definovat jasná pravidla nasazení, velení a odpovědnosti.
Co to znamená pro globální bezpečnost - pokud něco
Založení takové jednotky posouvá Rusko blíže k tomu, co analytici označují za budoucnost vojenských konfliktů: vysokou míru automatizace, sítě bezpilotních systémů a integraci s dalšími doménami, jako je kyberprostor a elektronická válka. Tento krok může navíc změnit váhové poměry ve strategických hrách — nejen v regionálních konfliktech, ale i ve vztahu k NATO a jiným velmocem.
Nová dronová složka také signalizuje, že Rusko počítá s dlouhodobým nasazením dronových technologií jako klíčového prvku své obrany. Struktura, která dříve byla rozptýlena mezi letectvo, pozemní síly a rozvědku, dostává vlastní organizační rámec. To může zvýšit efektivitu, zlepšit synergii a urychlit modernizaci celé ozbrojené síly.
Jenže v konečném důsledku tohle vše může být jen mediální zástěrka, která tvrdí, že se něco děje. První zmínky o zřízení této odnože jsou skoro rok staré. Ano, Rusko i Ukrajina využívají drony ve válce v míře, kterou nezná žádná jiná armáda světa. Nicméně, polní praxe je pořád daleko od zřízení dedikované a hlavně funkční složky armády. Navíc v Rusku, kde je míra technické inovace dlouhodobě diskutabilní a zpracování nových idejí často zůstává za očekáváním, ať už kvůli byrokracii nebo korupci.