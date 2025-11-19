Chystá se nadílka! Meteorologové už vědí, jak bude sněžit celý příští měsíc
19. 11. 2025 – 11:35 | Magazín | Jiří Rilke
Podle předpovědi by mělo přijít neobvyklé množství sněhu, a to nejen na horách.
Meteorologové z ČHMÚ představili svou výhledovou předpověď počasí na příští čtyři týdny. Podle nich nás čeká teplotně podprůměrný měsíc, který přinese chladné počasí a srážky. Ty by mohly být často sněhové, a to i v nižších polohách.
„Období jako celek očekáváme srážkově průměrné až slabě nadprůměrné. Průměrný úhrn v jednotlivých týdnech bude pravděpodobně kolem 10 mm, ve druhém týdnu období až 15 mm,“ píše ČHMÚ.
„Srážky se budou vyskytovat postupně více na horách, jinde jen ojediněle a většinou i v nižších polohách budou sněhové, přechodně smíšené a četnější ve druhém týdnu období,“ vysvětluje.
Četný déšť se sněhem nebo sníh se očekává po celý měsíc, trochu sucha by mělo přijít až v polovině prosince.
Současný týden se bude také nejvíce vymykat teplotnímu průměru: „Minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem -1 °C, nejchladněji bude ve středu a v sobotu až kolem -4 °C. Nejvyšší denní budou většinou kolem 3 °C nad bodem mrazu, o následujícím víkendu jen kolem 1 °C,“ sděluje ČHMÚ.
„Další týdny budou na úrovni normálu s průměrem minimálních nočních teplot kolem -3 °C a maximálních denních kolem +2 °C,“ dodává.