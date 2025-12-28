Leden bude krutý! Meteorologové upřesnili předpověď počasí, žene se arktický mráz
28. 12. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Meteorologové upřesnili výhled na příští měsíc a podle předpovědních modelů se máme chystat na pravou zimu.
Podle odborníků z Českého hydrometeorologického ústavu se můžeme těšit na pěkně studený konec roku a začátek toho příštího: Na Silvestra můžeme čekat denní teploty maximálně okolo nuly, v noci by pak mělo být -2 až -7 °C. Nový rok bude ještě mrazivější: Přes den až -5 °C, v noci při zmenšené oblačnosti dokonce -13 °C.
Oba dny by také mohlo sněžit: Na Silvestra až 10 cm, na Nový rok méně, zhruba 2 cm.
A nejspíš se jedná jen o začátek a v podobném duchu by se mohl nést celý leden: ČHMÚ očekává spíš průměrné či slabě podprůměrné teploty, server Severe Weather pak varuje před vlivem polárního víru, který se rozdělil do dvou jader a jeho vliv tak prý můžeme čekat na obou stranách Atlantiku.
„Rozdělení polárního víru přinese Severní Americe a Evropě dlouhodobé chladné počasí,“ varují odborníci.
Server zmiňuje, že letos došlo k velmi nezvyklému oteplení ve stratosféře, což výrazně oslabilo polární vír, který nyní nebude s to udržet cirkulaci arktického vzduchu a polární mráz tak unikne do světa.
Podobné stratosférické oteplení se za posledních 70 let odehrálo jen několikrát a ještě nikdy takhle brzy: K úkazu došlo již na přelomu listopadu a prosince.
Polární vír se v důsledku toho rozdělil na dva menší, jeden pak ovlivňuje Severní Ameriku, druhý Evropu. Odborníci s odkazem na nejnovější modely a analýzy předpovídají delší mrazivé období a, pokud bude dost vlhkosti, také bohatý příděl sněhu.