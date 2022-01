Rusko je podle Zacharovové pro zlepšení vztahů s Českem, na tahu je teď ale Praha

Moskva je připravená vyvést vztahy s Prahou ze slepé uličky, ale závisí to na reálných krocích české strany.

Podle agentury TASS to dnes řekla mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová v reakci na slova šéfa české diplomacie Jana Lipavského o „záměru hledat cesty k rozmrazení dialogu“ s Ruskem. Podle českého ministerstva zahraničí však žádná jednání v této souvislosti vedena nejsou.

„Žádná jednání na toto téma neprobíhají. Vzájemné vztahy nebudeme řešit prostřednictvím tiskových prohlášení,“ sdělila na dotaz ČTK mluvčí české diplomacie Lenka Do.

„Souhlasíme s tím, že vztahy se musejí dostat ze slepé uličky, to je stoprocentní, a v zásadě jsme na to připraveni. Avšak pokud jde o přípravu pozitivní agendy, uvidíme, jak bude vyjádření nového šéfa českého ministerstva zahraničí realizovat česká strana. Na tahu je Praha,“ uvedla podle agentury Zacharovová.

Náměstek ruského ministra zahraničí Alexandr Gruško ve středu na tiskové konferenci po jednání Rady NATO-Rusko v Bruselu řekl, že Česko ví, co je nezbytné udělat, aby se zlepšily vztahy s Ruskem a aby bylo vyškrtnuto ze seznamu vůči Rusku nikoliv přátelských zemí. „V Česku vědí, co je třeba udělat,“ řekl Gruško v odpovědi na otázku agentury TASS, aniž svá slova rozvedl.

TASS v této souvislosti zmínil vyjádření Lipavského, že je odhodlán hledat cesty k rozmrazení vztahů s Ruskem. Ministr podle ruské agentury také označil zapsání Česka na ruskou černou listinu za nedobrou situaci v dlouhodobé perspektivě.

Lipavský se minulý měsíc při návštěvě Bratislavy vyjádřil, že samotné vztahy mezi Českem a Ruskem jsou na velmi nízké úrovni. „Já se budu zabývat tím, jakým způsobem je můžeme restartovat, povýšit. Je to situace velmi nekomfortní, kdy spolu představitelé exekutivy nehovoří,“ řekl Lipavský.

Diplomatickou roztržku mezi Českem a Ruskem, která vyústila v zásadní redukci počtu zaměstnanců na obou ambasádách, vyvolaly loni na jaře informace o podezření českých bezpečnostních složek ohledně zapojení příslušníků ruské vojenské tajné služby GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích v roce 2014.

Lipavského předchůdce Jakub Kulhánek dříve ČTK řekl, že politické vztahy s Ruskem jsou nyní de facto zmrazené. Pokud se nový kabinet rozhodne k jejich narovnávání, měla by se vytvořit širší platforma, která bude téma řešit. Cestou by také bylo mít zmocněnce s dostatečně silným mandátem, který by se tomu věnoval alespoň v první fázi, kdy se spíše nedají očekávat jednání na ministerské úrovni.

„Uchopení rusko-českých vztahů ve světle Vrbětic, které nemůžeme odmyslet, bude běh na dlouhou trať a bude to vyžadovat velmi precizní a promyšlenou diplomacii, pokud bude cílem vztahy znovu nějak nastavit tak, aby to bylo výhodné pro Českou republiku,“ řekl bývalý šéf české diplomacie.