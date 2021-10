Generální inspekce odložila šetření možných úniků z kauzy Vrbětice

Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila možné úniky z případu Vrbětice.

Podle inspekce se neprokázalo, že by informace unikly od policie, trestní řízení navíc neohrozily. Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz.

Na generální inspekci se obrátil Radek Ondruš, právní zástupce společnosti Imex Group, která měla vrbětické sklady v pronájmu. Nesouhlasil s tím, jak o kauze mluvil letos na veřejnosti prezident Miloš Zeman. Další podnět, kterým se inspekce zabývala, se týkal policejního prezidenta Jana Švejdara. Ten sám letos v květnu na twitteru uvedl, že čelí kvůli možným únikům ohledně vyšetřování výbuchů ve Vrběticích trestnímu oznámení pro vyzrazení utajované skutečnosti.

Ondruš dříve uvedl, že trestní oznámení na jednání policejního prezidenta bylo podáno v souvislosti s poskytováním informací prezidentovi. Miloš Zeman podle Ondruše v médiích potvrdil, že informace pro svůj projev měl mimo jiné právě od Švejdara.

Únik informací

Vrbětice zasáhly v roce 2014 dvě exploze. Při výbuchu prvního ze skladů v říjnu 2014 zemřeli dva lidé, druhý sklad explodoval v prosinci téhož roku. Obě budovy si pronajímala ostravská firma Imex Group.

Letos v dubnu premiér Andrej Babiš oznámil, že české orgány činné v trestním řízení podezírají pracovníky ruské vojenské zpravodajské služby, že v muničních skladech na Zlínsku umístili nástražné zařízení, které iniciovalo explozi. Rusko obvinění odmítá. Případ vyvolal diplomatickou roztržku s Ruskem.

Prezident Zeman k Vrběticím letos po zveřejnění kauzy v rozhovoru pro pořad Prima Partie mimo jiné uvedl, že pracovník firmy Imex Group odmítl výslech na detektoru lži. Podle Ondruše to ale nebyla ani pravda. „To, co jsme uvedli do spisu, a já jsem u toho seděl, byl přesný opak toho, co uvedl pan prezident,“ uvedl právník. Dodal, že chtěl však od policistů záruku, že se jejich dotazy budou vztahovat pouze k vrbětické kauze. „Měli jsme obavu, že by ty informace mohly utéct do sdělovacích prostředků. A to se nakonec skutečně stalo. Někdo to vynesl prezidentovi a pan prezident to obratem sdělil dál,“ doplnil právník.

„Pověřováním nebylo prokázáno, že by k nezákonným únikům informací z trestního spisu došlo konkrétním jednáním konkrétního příslušníka bezpečnostního sboru. Tedy, nebylo nijak prokázáno, že úniky způsobila osoba, jejíž nezákonné jednání by spadalo do věcné příslušnosti GIBS,“ řekla webu iROZHLAS.cz mluvčí generální inspekce Ivana Nguyenová. Zveřejněné informace navíc nebyly podle ní závadné a neohrožují pokračující trestní řízení.