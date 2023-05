Rusko je evropskou zemí a Západ na to po válce nesmí zapomenout

Navzdory válce je Rusko stále součástí Evropy - pro trvalý mír to musí mít obě strany na paměti. Po válce by Rusko mělo znovu nastoupit evropskou cestu, ale starý kontinent mu bude muset vyjít vstříc, jakkoli to nebude snadné.

Svět se po vypuknutí války na Ukrajině polarizoval. Podle západních komentátorů je válka hluboce zakořeněna v ruské mentalitě, historii a kultuře s tím, že Rusové mají imperiální smýšlení. Kreml zase hlásá, že se nepřátelský Západ snaží odstřihnout Rusko od Evropy. Ruští občané sdílejí kolektivní odpovědnost za válku na Ukrajině, kterou nezavinili, bez ohledu na své postavení. Mnoho z nich bylo prvně proti válce, a nakonec ji přijalo. Nesmíme však zapomínat, že Rusko je stále součástí Evropy. Společností se šíří protiruská nálada. Jak upozornil server The Conversation, podle Ukrajiny je problém v samotném Rusku. To by se mělo podle ní přejmenovat na „Moskovii“, aby symbolicky zmizelo. Ukrajina se skutečně brání ruské agresi a její motivace podkopat pozice nepřítele všemi možnými prostředky je pochopitelná. Jen málokdo z ruské veřejnosti se však s válkou na Ukrajině může ztotožnit, píše dále The Conversation. Kreml totiž nenabídl veřejnosti žádné zdůvodnění invaze do sousedního státu, s nímž by mohla souznít. Projevy nesouhlasu s takzvanou „speciální vojenskou operací“ byly navíc potlačeny silou, což jen posílilo napětí v ruské společnosti. Rusové kromě toho stále mají přístup k ukrajinským kanálům a západním zprávám. Státní média, která vykreslují Západ jako nepřítele, sice dominují, k „zakázaným stránkám“ se však Rusové dostávají přes virtuální privátní sítě. Až skončí válka Pokud jde o Rusko, je tu mnoho věcí špatně, hlavně válka. To však neznamená, že je celá ruská společnost nakažena imperiálním syndromem a že je celá špatná. Rusko podle mnohých ničí sebe i vše kolem a není možné s ním budovat vztahy. To však v budoucnu ovlivní hlavně ruská opozice v exilu, která volá po drtivé porážce Ruska zevnitř nebo na bitevním poli, což přirozeně ruskými obyvateli nerezonuje. Je těžké očekávat, že Rusové budou chtít vidět vlastní armádu poraženou. Protiruské nálady zanechaly ruskou veřejnost v pasti, ať už hovoříme o Ukrajině, Západu či ruské opozici. Rusové se bojí cestovat kvůli projevům nenávisti a v zahraničí raději nechtějí používat rodný jazyk. Skutečně tak zůstali od Evropy odříznutí. Obrátit se sice mohou například na Asii, stále však hovoříme o evropské zemi a Evropanech. Až válka a Putinova éra skončí, Rusové budou muset svou vlast znovu vybudovat. A Evropa by jim měla coby evropské zemi podat pomocnou ruku a neměla by Rusy vnímat jako padouchy, kteří napadli Ukrajinu. „Rusko bylo, je a bude zemí evropské kultury a tradice, pokud bude osídleno těmi, kteří tam žijí nyní,“ napsal ruský novinář Fjodor Lukjanov. Mohlo by vás zajímat Válka mezi Ruskem a NATO je možná, musíme být připraveni, varuje Řehka

