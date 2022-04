Rusové prý bombardovali nemocnici v Mariupolu, informoval ukrajinský poslanec

Pod troskami nemocnice se může nacházet až 300 lidí, včetně dětí, uvedla agentura Unian s odvoláním na ukrajinského poslance a podnikatele Serhije Tarutu. Poradce mariupolského starosty Petro Andrjuščenko na sociálních sítích tyto zprávy popřel. Azovstal je sice těžce bombardován, ale žádní civilisté se v ocelárnách ani v silně poničené nemocnici podle něj neskrývají.

Tyto údaje nelze ověřit z nezávislých zdrojů. Nicméně Taruta minulý měsíc jako první informoval, že 130 lidí vyšlo živých z krytu pod rozbombardovaným mariupolským divadlem.

Proruští separatisté, kteří se podílejí spolu s ruskými jednotkami na obléhání a dobývání Mariupolu, dříve ohlásili konečný útok na Azovstal.

„Ruští fašisté shodili silnou bombu na nemocnici u Azovstalu. Podle mých informací je pod ruinami okolo 300 lidí. Jsou mezi nimi děti. V části nemocnice, uchráněné (od dosavadního ostřelování a bombardování), byli zranění obránci a schovávali se tam obyvatelé Mariupolu s dětmi. Protože ve zničeném městě už není kde se schovat,“ napsal Taruta na facebooku.

Politik připomněl, že podle odposlechů, které pořídila ukrajinská tajná služba SBU, ruští vojáci se chytali bombardovat ocelárny třítunovými bombami, protože dostali rozkaz Azovstal „srovnat se zemí“. Současně vyzval svět, aby zastavil „genocidu v Mariupolu“.

Russians dropped a bomb on the hospital near Azovstal in #Mariupol, Serhiy Taruta says. Local TG publics write that the sound of explosion was very loud.

According to Taruta, there were about 300 people hiding there, including kids.