Do Ruska bylo násilně odvlečeno přes půl milionu Ukrajinců, uvádí Kyjev

„Půl milionu ukrajinských občanů bylo bez souhlasu odvlečeno z Ukrajiny do Ruské federace. Bohužel momentálně není žádná možnost se s těmito lidmi spojit,“ řekl Poturajev europoslancům.

O stejném počtu deportovaných Ukrajinců minulý týden hovořil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Reuters uvádí, že toto číslo nelze ověřit. Ruské ministerstvo obrany na dotaz zatím neodpovědělo.

Bezmála 550 000 uprchlíků z Ukrajiny se v Rusku nachází podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR), který se opírá o data ruské vlády. Z této statistiky ale nelze vyčíst, za jakých okolností se lidé do Ruska dostali. Celkem Ukrajinu kvůli ruské agresi opustilo přes pět milionů lidí. Dalších více než sedm milionů muselo opustit své domovy, zůstávají ale na Ukrajině, uvedl dnes UNHCR.

Usnesení ruské vlády z letošního 12. března se zmiňuje i o 95 909 lidech, kteří opustili území Ukrajiny, včetně dvou separatistických republik na východě země. O měsíc později ruská armáda uvedla, že před sílícími boji zachránila 138 014 civilistů z Mariupolu.

Násilné a hromadné přesuny civilistů během konfliktu na území okupační mocnosti zakazují ženevské úmluvy a klasifikují je jako válečný zločin.

The Russians have forcibly relocated more than 500,000 Ukrainians to Russia, including 121,000 children, the Ukrainians are issued documents prohibiting them from leaving Russian regions for two years - permanent representative to the UN @SergiyKyslytsya