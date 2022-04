Mariupol není celý v ruských rukou, jak tvrdí Moskva, ukrajinské síly zůstávají, řekl Zelenskyj

Ukrajinský Mariupol je pod kontrolou ozbrojených sil Ruska a Doněcké lidové republiky, prohlásil dnes ruský ministr obrany Sergej Šojgu podle agentury TASS v besedě s prezidentem Vladimirem Putinem.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle agentury Reuters reagoval, že ač je většina klíčového jihoukrajinského přístavního města pod kontrolou Rusů, v části dál kladou odpor ukrajinské síly. Upozornil, že ve městě je uvězněno 120 000 civilistů, a řekl, že Kyjev se snaží dojednat s Moskvou výměnu zajatců za mariupolské vojáky a civilisty.

Informaci o ovládnutí Mariupolu zpochybnil mimo jiné ukrajinský zpravodajský server Ukrajinska pravda. Ten napsal, že sám Šojgu přiznal, že ve městě zůstává na 2000 ukrajinských obránců. Šojgu řekl, že zbývající ukrajinští bojovníci jsou zablokováni v místních železárnách a ocelárnách Azovstal. Putin nařídil útok na tento hutní komplex přerušit a místo toho pokračovat v jeho blokádě.

Rusko se rozhodlo pro blokádu Azovstalu, protože ho nemůže dobýt silou, reagoval poradce šéfa kanceláře ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč podle agentury Reuters. „Utrpěli tam (Rusové) velké ztráty. Naši obránci ho nadále drží,“ dodal Arestovyč.

„Šojgu prezidentovi Putinovi o takzvaném dobytí Mariupolu lhal,“ píše Ukrajinska pravda. Web poukázal, že ministr obrany sice mluvil o ovládnutí města, ale zároveň řekl, že „zakončení operace“ v tamních ocelárnách potrvá ještě „tři nebo čtyři“ dny. Také ruská služba stanice BBC uvedla, že velení ukrajinské armády dnes nehlásilo žádné významné změny v první frontové linii.

„Považuji navrhovaný útok na průmyslovou zónu za zbytečný,“ řekl Putin šéfovi resortu obrany při setkání v Kremlu. Podle Reuters rozhodnutí zdůvodnil snahou ochránit životy ruských vojáků. Je prý lepší počkat, až obráncům dojdou zásoby. „Není třeba lézt do těch katakomb a plazit se podzemím průmyslových zařízení,“ řekl Putin.

Putin „osvobození“ Mariupolu, jak Rusové označují svou okupaci částí Ukrajiny, nazval „úspěchem“ a ministrovi pogratuloval. Stanice BBC na svém webu ale napsala, že ve skutečnosti se za posledních několik dní nic podstatného nezměnilo. „Je to součástí pokračující kremelské strategie, která má ruskému lidu namluvit, že vše jde podle plánu,“ uvedla stanice.

Úplné dobytí Mariupolu je podle Reuters ústřední částí plánu Moskvy odříznout Ukrajinu od Azovského moře a vytvořit pozemní most spojující Rusko s ukrajinským poloostrovem Krym, který Moskva anektovala v roce 2014.

Útok na ocelárny Azovstal, poslední významnou oblast ukrajinského odporu ve strategicky důležitém Mariupolu, ohlásili v úterý proruští separatisté z takzvané Doněcké lidové republiky, kteří se podílejí na ruském obléhání a dobývání města. Ukrajinští činitelé přitom obviňovali ruské síly, že na hutní komplex shazují extrémně silné bomby.

Ukrajinské úřady v uplynulých dnech uvedly, že v Azovstalu jsou rovněž stovky civilistů, včetně žen, dětí a seniorů, kteří se tam schovali před ruským ostřelováním a bombardováním města. Moskva několikrát vyzvala tamní obránce, aby složili zbraně, ti něco takového dosud odmítali.

Ukrajinská vicepremiérka Iryna Vereščuková dnes vyzvala Rusko, aby umožnilo evakuaci civilistů i zraněných vojáků. „Je tam kolem 1000 civilistů a 500 zraněných vojáků. Ti všichni dnes musí být z Azovstalu vyproštěni,“ uvedla na facebooku.

Mariupolský starosta Vadym Bojčenko dnes podle Reuters řekl, že na evakuaci dnes čekalo asi 200 lidí, ale žádné autobusy pro ně ani do tří hodin odpoledne místního času (14:00 SELČ) nepřijely. Ve středu se podle něj podařilo z města odjet 80 lidem.

Zelenskyj dříve podle serveru The Kyiv Independent řekl, že Ukrajina je výměnou za bezpečný průchod pro civilisty a vojáky z Mariupolu připravena Rusku předat zajaté ruské vojáky.

Mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov dnes ale podle agentury TASS na tento návrh reagoval slovy, že ukrajinští vojáci v areálu železáren a oceláren Azovstal mají možnost odejít, pokud složí zbraně. Také Putin dnes řekl, že Rusko garantuje ušetření životů ukrajinských vojáků, kteří opustí ocelárny, a slíbil, že raněným bude poskytnuta lékařská péče.

1/2



Right now, the bombing and shelling of the territory of #Azovstal is taking place, - said adviser to the mayor of #Mariupol Andryushchenko



There are also battles in the area of the tram depot, located at a considerable distance from the territory of Azovstal pic.twitter.com/lhOyg0b2jp