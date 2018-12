Rudá tradice Vánočního ostrova

GALERIE MAGAZÍN - Magazín autor: Šárka Novotná

Opravdu neobvyklý přírodní jev bývá každoročně k vidění na Vánočním ostrově. Koncem roku ho totiž doslova zaplaví rudá "vlna lásky".

Na ostrově putují desítky milionů suchozemských červených krabů. Migrující korýši, kteří jsou jedním ze symbolů ostrova, si to štrádují po silnicích, golfových hřištích, skrze obchody i restaurace, prostě přímo pod nohama lidí, koly aut a nakonec i ze strmých útesů. Cíl je jasný - dostat se k oceánu, spářit se a naklást vajíčka.

Po většinu roku tito krabi přitom žijí v lesnatých oblastech ostrova, který se vyznačuje velice pestrou faunou i florou. S příchodem monzumů, v listopadu, pak získají schopnost absolvovat strastiplnou cestu. Mají propustný krunýř, díky němuž pojmou dostatek vody a fascinující výdrž. Kromě velké schopnosti regenerace jejich organismu pomáhá i hyperglykemický krabí hormon, tudíž získají dostatek energie.

Nejdříve vyrážejí samci, kteří se usídlí na pobřeží a páří se s později příchozími samičkami. Pak samci pobřeží opustí, zatímco samice nakladou do moře vajíčka a vrátí se do lesů zhruba za dalších 14 dní. Po několika týdnech, v lednu, od pobřeží migrují i mladí krabi a ulice se opět zbarví do ruda. Krabi nicméně pohlavní zralosti dosahují poměrně pozdě, z lesů se tak tito jedinci, pokud jim bude přáno, znovu vynoří nejdříve za tři roky.