Rozzuřený Josef Dvořák: Po 25 letech práce ho ani nepozvali na premiéru

Známý herec neskrývá rozčarování – vzali mu srdcovku a nikdo se ho na nic neptal.

Večerníček Bob a Bobek snad známe úplně všichni. Ikoničtí králíci z klobouku ale nedávno zamířili i na stříbrné plátno ve snímku Bob a Bobek ve filmu: Na stopě mrkvojeda. Kdo by ale čekal, že se úst legendárních postaviček bude linout neméně legendární hlas Josefa Dvořáka, který Boba a Bobka pravidelně daboval mezi lety 1979 až 2005, odešel by zklamaný, protože tvůrci obsadili jiné herce – Kryštofa a Matěje Hádkovy.

A "zklamáním" by eufemisticky šlo nazvat i mentální rozpoložení samotného Josefa Dvořáka, který se svěřil redaktorům magazínu eXtra.cz: "Štvalo mě to. Opravdu mě to štvalo hodně. Mrzelo mě, že ani nikdo nezvedl telefon a nepozval mě na premiéru, vždyť já jsem jich natočil padesát dílů. Děti to milovaly," prohlásil bez příkras.

"Čekal jsem, že mě aspoň pozvou na premiéru a bude je zajímat, co tomu říkám. A já jsem na to opravdu zvědavý, jak se jim to povedlo, navíc si myslím, že bych je tutově pochválil," postěžoval si ještě oblíbený herec. Přiznává však, že se zatím nedostal k tomu, aby se na film podíval, a nemůže ho proto zhodnotit: "Ještě jsem neměl možnost to zhlédnout. Rád bych se na to podíval, ale bohužel se mi to ještě nepovedlo. V poslední době jsem toho vůbec moc neviděl, ale zajímalo by mě to. Spousta známých titulů se teď přetáčí."