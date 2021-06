Rozvolní se už 26. června. Česko začne uznávat očkování z ciziny schválenými vakcínami

Kvůli úpravě testování na dětských táborech, z nichž některé začnou před prázdninami, posunula vláda na 26. červen soubor rozvolnění plánovaný původně na 1. červenec.

O rozhodnutí informoval dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Týká se to maloobchodu a služeb, ale uspíší se podle něj i rozvolnění v kultuře a na hromadných akcích. Akcí během posledního víkendu před prázdninami se bude moct venku účastnit až 5000 lidí, dodal ministr kultury Lubomír Zaorálek. Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně ze 75 procent.

Od stejného data bude možné například konzumovat v kinech. V muzeích a galeriích bude moci být jeden návštěvník na deset metrů čtverečních. Skupiny budou moci navštěvovat hrady a zámky bez omezení, pokud budou mít negativní testy na koronavirus nebo budou očkováni proti covidu-19.

Opatření nastavená k 26. červnu by podle Vojtěcha měla zůstat v platnosti po delší čas, při signálu zhoršení epidemie by chtěl reagovat zpřísněním opatření v zasažených regionech. „Nevidíme žádný trend, který by signalizoval, že tu je problém,“ uvedl ministr k aktuální situaci.

Nakažlivější varianta nového koronaviru delta podle Vojtěcha byla v ČR vysledována, sekvenování vzorků, díky němuž je možné mutace sledovat, pokračuje. „Pokud by k tomu situace vyzývala, postupovali bychom v režimových opatřeních spíše regionálně,“ uvedl. Dodal, že víc rozvolňovat během prázdnin už v plánu nemá. Vláda nicméně bude ještě rozhodovat o možnosti používání chirurgických roušek tam, kde jsou nyní povinné respirátory.

Podle dohody ministerstva zdravotnictví se zástupci České rady dětí a mládeže děti, které se před odjezdem prokážou negativním PCR testem, se nebudou muset na táborech testovat každých 7 dní. Pro vyhnutí se opakovanému testování přitom nebude nutné, aby se PCR testem prokázali všichni účastníci tábora, jak minulé pondělí schválila vláda. Přetestování bude po sedmi dnech povinné jen u dětí, které před odjezdem podstoupily antigenní test nebo samotest na místě.

V kultuře aktuálně platí, že na kulturních akcích může být 1000 lidí uvnitř a 2000 venku. Podmínky testování se v kultuře sjednotily s restauracemi a na kulturních akcích je možné konzumovat občerstvení formou bufetu nebo bufetu s obsluhou s výjimkou konzumace v hledišti. Možné je naplnit jen polovinu hlediště uvnitř. Uvnitř mohou i nadále být jen usazení diváci, venku je možné prodávat i lístky na stání s tím, že na každého diváka musí vyjít čtyři metry čtvereční. Stále pro návštěvníky platí nutnost mít zakryté dýchací cesty.

Očkování v cizině

Pro občany České republiky a zemí Evropské unie, kteří mají přechodný nebo trvalý pobyt v ČR, budou v případě absolvovaného očkování proti covidu-19 vakcínami schválenými Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) v třetích zemích platit stejné podmínky jako pro občany očkované v Česku. Schválila to dnes vláda, řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Platit to bude pro lidi, kteří budou mít 14 dní po obdržené finální dávce vakcíny.

V systému, který spravuje Ústav zdravotnických informací a statistiky, je nyní podle Vojtěcha nutné vytvořit možnost získání certifikátu v daném případě. Mělo by tomu tak být od 1. července.

„Osoba skutečně bude nejen moci vstoupit do České republiky, nebude potřebovat test nebo nějaké jiné potvrzení. Bude se moci prokázat očkováním, ale zároveň bude moci se standardně pohybovat v České republice s tímto průkazem,“ řekl Vojtěch. Zmínil například vstup na kulturní akce. Stejné podmínky by podle ministra měly platit i pro účast na vzdělávání.

Opatření, které dnes vláda schválila, bude účinné od úterý, jde ale pouze o nastavení právního rámce. „Musí být zveřejněn vzor v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách ministerstva zdravotnictví, a to zatím nemáme,“ doplnil Vojtěch.

Aktuálně si lidé mohou z Očkovacího portálu občana stáhnout potvrzení o tom, kdy dostali vakcínu, kdy měli negativní test na covid-19 nebo kdy se u nich nákaza prokázala. Jako potvrzení o bezinfekčnosti se uznává 180 dní od pozitivního testu, 22 dní od první dávky očkování nebo negativní test. Ten pro různé činnosti či akce má různou dobu platnosti, PCR většinou sedm dní a antigenní 48 či 72 hodin.