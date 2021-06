Pandemie skončila, ale jen pro někoho

Skoro by se mohlo zdát, že nejlepší ochranou proti koronaviru není očkování, ale koukání na fotbal. V době, kdy Evropu stále více ohrožuje nebezpečná koronavirová varianta delta, známá také jako indická mutace, Evropská fotbalová unie UEFA se tváří, jako by nic takového neexistovalo. Přinejmenším pro někoho.

Pořádat evropský fotbalový šampionát rozstrkaný po celém kontinentu je samo o sobě v mnoha ohledech problematické, ale v době koronavirové epidemie to je vysloveně trestuhodné. Zatímco vlády řeší, jak šíření agresivnější varianty delta když ne zastavit, tak alespoň zpomalit, fotbalové týmy lítají po Evropě s celou svou svitou, fanoušky i novináři. Člověk, který si ještě před pár týdny nemohl jít na trh koupit ani svazek petržele, dnes jen nevěřícně zírá na zaplněnou budapešťskou Puskás Arénu, kde je hlava na hlavě a bez roušek.

Nebezpečná indická mutace

V minulosti se již několikrát ukázalo, jak rychle může pandemie znovu propuknout, pokud se z euforie nad klesajícím počtem případů příliš uvolní opatření. V Petrohradě dosahuje pandemie nových rekordních čísel, podíl mutace delta se zvyšuje i v Německu a prudký nárůst zaznamenává zejména Velká Británie, kde se má začátkem července konat semifinále a finále fotbalového Eura. Premiér Boris Johnson dokonce o měsíc odložil ohlášené zrušení koronavirových omezení.

Bezohledné a sobecké vedení UEFA ale zřejmě nepostřehlo, co se ve světě od loňského jara děje. Vyhrožuje Londýnu, že pokud nebudou z koronavirových opatření uděleny výjimky, přesune se finále do Budapešti.

Výjimky samozřejmě existovat musí, ale to by mělo platit především pro týmy. Ty jsou však ve své koronavirové bublině a pravidelně se testují, přičemž ani to neposkytuje dostatečnou záruku. Prezident UEFA Aleksander Čeferin je ovšem skálopevně přesvědčen o tom, že asi 2500 lidí, které považuje za VIP hosty, má právo obejít veškerá opatření a přinejmenším na poslední týden konání Eura přicestovat do Londýna a na stadionu ve Wembley z čestné tribuny sledovat závěr šampionátu. Důležité osoby mají mít právo na něco, o čem si běžný fotbalový fanoušek může nechat jen zdát: obejít pětidenní karanténu, která je jinak povinná i v případě negativního PCR testu.

...až v první řadě

Pokud Londýn neustoupí, mohlo by se finále přesunout do Budapešti. Ta by samozřejmě byla ochotna závěrečné zápasy hostit bez mrknutí oka. Už v sobotu na utkání Maďarska s Francií dokázalo téměř 60 tisíc diváků v Puskás Aréně vesele předstírat, že všechno je jako dřív a že sedět tělo na tělo a bez roušek není problém. UEFA na tom evidentně nevidí nic špatného.

V sázce je přitom víc než pohodlí 2500 VIP hostů. Jde o důvěryhodnost UEFA, pro niž je Euro především nedůležitějším zdrojem příjmů, zatímco v klubových soutěžích si největší díl koláče ukrajují přímo účastníci. O peníze jde až v první řadě, což je krásně vidět i na sponzorech šampionátu. Zatímco se svět směje, nebo dokonce tleská tomu, jak Cristiano Ronaldo na tiskovce demonstrativně odmítne Coca-Colu a muslim Paul Pogba schová nealkoholický Heineken, ruští a čínští sponzoři šampionátu typu Gazprom, Vivo, TikTok a Ant Group, kteří jsou všudypřítomní, nikomu nevadí.

Ale není to koneckonců jen UEFA. Za kritiku pořádání Copy América v Brazílii navzdory pandemii koronaviru byl bolivijský útočník Marcelo Martins potrestán zákazem startu v jednom utkání a dostal pokutu 20 tisíc dolarů. Bafuňáři se prostě kritizovat nesmějí a hotovo.

Hrozí nebezpečí, že pokrok, jehož se podařilo díky přísným opatřením a očkovací kampaní v posledních týdnech a měsících dosáhnout, bude vniveč. Kvůli čutání do meruny.