Vojtěchova vize léta: Očkování bez registrace a roušky místo respirátorů

Ministerstvo zdravotnictví se chystá od druhé poloviny července otevřít dveře očkovacích center proti covidu také pro ty, kteří tam přijdou bez předchozí registrace.

„Je to jednou z cest, jak oslovit nové zájemce o vakcinaci potom, co bude alespoň jednou dávkou ošetřena polovina populace,“ řekl ministr v neděli v pořadu ČT24 Otázky Václava Moravce.

Dosáhnout alespoň sedmdesáti procent, kdy by měla začít fungovat kolektivní imunita, bude podle Adama Vojtěcha složité. Pomoci by tomu měly také dodávky nejpoužívanější a nejúčinnější vakcíny Pfizer/BioNTech do ordinací. Dosud jí očkují pouze očkovací centra. Příčinou je mimo jiné komplikovaný systém distribuce, který by se měl změnit.

Ukončené očkování proti covidu-19 má v Česku víc než 2,5 milionu lidí. Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo za téměř půl roku od začátku vakcinace 4,7 milionu obyvatel, to je 44 procent populace.

Právě proočkovanost je podle odborníků hlavním důvodem, proč epidemie v posledních týdnech ustupuje. V sobotu přibylo v Česku 63 případů koronaviru, nejméně za první víkendový den od loňského 11. července. Před týdnem testy odhalily o deset nakažených více, současně se ale víc testovalo.

zdroj: Koronavirus/MZCR

Graf si zvětšete rozkliknutím.

Reprodukční číslo ukazující šíření epidemie mírně stouplo z 0,66 na téměř 0,72. Čím je nižší, tím méně se nákaza ve společnosti šíří.

Nynější situace podle Vojtěcha umožňuje nahradit respirátory, které je nyní povinné nosit například v hromadné dopravě nebo v obchodech, za chirurgické roušky – a to od počátku července.

Stav pandemické pohotovosti, který umožňuje státu regulaci některých odvětví, by podle ministra měl trvat do září.

zdroj: Koronavirus/MZCR

Graf si zvětšete rozkliknutím.

Dalších z letních novinek v očkování zmínil ve svém pravidelném hlášení Čau lidi Andrej Babiš. Premiér informoval, že registrace k očkování proti koronaviru se dětem mezi 12 a 15 lety otevře 1. července. Do očkovacích center, kde mimo jiné bude muset být přítomen pediatr, děti doprovodí zákonní zástupci, nejčastěji tedy rodiče.