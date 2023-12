Rozsáhlé ruské vzdušné údery ukazují strašlivou realitu na Ukrajině

Útoky ruských vojsk, které si dnes na Ukrajině vyžádaly nejméně dvě desítky mrtvých a zhruba 100 zraněných, jsou ukázkou strašlivé reality, které tato země čelí. Uvedla to koordinátorka OSN pro humanitární pomoc Ukrajině Denise Brownová. Podle britského premiéra Rishiho Sunaka poslední vlna masivních útoků ukazuje, že ruský prezident Vladimir Putin se nezastaví před ničím.

Rusko v noci na dnešek a ráno podniklo další rozsáhlý vzdušný útok na Ukrajinu. Invazní armáda podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského vypálila přibližně 110 střel. Velitel ozbrojených sil Valerij Zalužnyj informoval o 114 zlikvidovaných dronech a střelách z celkových 158. Úřady hlásí oběti a škody v Kyjevě, Dnipru, Charkově, Lvově, Oděse nebo Záporoží. Podle serveru Meduza činitelé informovali o 12 zabitých a téměř stovce zraněných. Agentura AP ruský vzdušný úder vyhodnotila jako zřejmě největší během celé invaze.

„Pro ukrajinský lid je to další nepřijatelný příklad strašlivé reality, které čelí,“ uvedla na sociální síti X Brownová. Důrazně přitom odsoudila „vlnu nenávistných útoků na obydlené oblasti Ukrajiny“.

„Tyto rozsáhlé útoky na ukrajinská města ukazují, že Putin se nezastaví před ničím, aby dosáhl svého cíle vymýtit svobodu a demokracii. Nenecháme ho vyhrát,“ uvedl Sunak. Vyzval také k podpoře Kyjeva tak dlouho, jak to bude nutné.

Šéf unijní diplomacie Josep Borrell uvedl, že Rusko „v noci na dnešek zahájilo jeden z největších útoků proti městům a obyvatelstvu“ od zahájení invaze na Ukrajinu. Úder odsoudil jako zbabělý a nevybíravý. „EU stojí na straně Ukrajiny, dokud to bude trvat,“ dodal na sociální síti X.

Francie co nejdůrazněji odsoudila „strategii teroru zaměřenou na zničení ukrajinské civilní infrastruktury“ v návaznosti na poslední vlnu masivních ruských úderů na Ukrajinu. Paříž „bude i nadále podporovat Ukrajinu a poskytovat jí nezbytnou pomoc, aby mohla v úzké koordinaci se svými partnery vykonávat svou legitimní obranu“, dodalo v tiskové zprávě francouzské ministerstvo zahraničí.

Lipavský po ruských útocích: Česko musí vytrvat v podpoře Ukrajiny

Česko musí vytrvat v podpoře bránící se Ukrajiny, uvedl na sociální síti X po dnešních ruských útocích ministr zahraničí Jan Lipavský (Piráti). Rusko podle něj nesmí uspět se svou zvrácenou imperialistickou invazí. Na další podporu Západu Ukrajině na síti apeloval také předseda sněmovního zahraničního výboru Marek Ženíšek (TOP 09).

„Další ruský barbarský útok na Ukrajinu, další důkaz toho, že musíme v podpoře bránící se Ukrajiny vytrvat. Nesmíme dovolit, aby Rusko uspělo se svou zvrácenou imperialistickou invazí,“ uvedl šéf české diplomacie Lipavský.

Největší letecký útok na Ukrajinu za několik měsíců. Ruští teroristé vraždí, ničí porodnice a útočí záměrně na nákupní centra. Ti, co tvrdí, že se tam jezdí na dovolenou, tam mohou směle odjet.



Ministerstvo zahraničí posléze na síti X uvedlo, že nejde o válku „kdesi daleko“, ale v Evropě. „Rusko se nezdráhá napadat bezbranné obyvatelstvo, mezi poničenými objekty jsou i školy a dětská školka. Česko pevně stojí za Ukrajinou a podpoří potrestání válečných zločinců,“ uvedl úřad.

„Největší letecký útok na Ukrajinu za několik měsíců. Ruští teroristé vraždí, ničí porodnice a útočí záměrně na nákupní centra. Ti, co tvrdí, že se tam jezdí na dovolenou, tam mohou směle odjet. Jedinou odpovědí Západu musí být dodání všeho, co Ukrajina potřebuje. Bez otálení,“ napsal Ženíšek.

Lídři zemí Evropské unie se na nedávném summitu neshodli na podobě revize dlouhodobého unijního rozpočtu na léta 2021 až 2027, která by zohlednila potřebu dlouhodobé podpory Ukrajiny bránící se ruské agresi a další aktuální potřeby. Maďarsko věc blokuje, uskuteční se mimořádný summit 1. února. Lipavský v rozhovoru ČTK minulý týden řekl, že věří v to, že se nalezne shoda.

Do polského vzdušného prostoru vletěl od hranic s Ukrajinou neznámý objekt

Do polského vzdušného prostoru vletěl dnes ráno ze strany od hranice s Ukrajinou neidentifikovaný objekt. Zaregistrovaly ho radary protivzdušné obrany, jeho signál následně zmizel. Na platformě X to oznámilo operační velitelství polských ozbrojených sil.

Polské servery Onet a TVN 24 v této souvislosti připomínají dnešní masivní ruský vzdušný úder na Ukrajinu, který zasáhl také Lvovskou oblast při hranicích s Polskem, které je mimo jiné členem NATO. Polsko nicméně zatím nehlásí žádný dopad střely na své území.

„Operační velitel ozbrojených sil v souladu s platnými postupy mobilizoval dostupné síly a prostředky, které měl k dispozici,“ uvedlo polské operační velitelství. Další informace neposkytlo. Polská stanice TV Republika nicméně uvedla, že pátrání po objektu se odehrává kolem města Hrubieszów u hranic s Ukrajinou, rádio RMF FM informuje o pátrání v okolí obce Zamość.

W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju.

Loni v polovině listopadu zabila exploze ve vsi Przewodów u hranic s Ukrajinou dva lidi, poznamenal v této souvislosti server TVN 24. Také tehdy Rusko před tím proti Ukrajině zahájilo masivní vzdušný útok a na polské území dopadla podle polských odborníků střela S-300 využívaná protileteckou obranou, která byla odpálená z ukrajinského území.

Incident tehdy vyvolal obavy, že ruská válka na Ukrajině by se mohla vyhrotit do širšího konfliktu, pokud by šlo o ruský útok na území členského státu NATO. Nicméně Varšava i Severoatlantická aliance daly vzápětí najevo, že se zřejmě jednalo o ukrajinskou střelu, kterou se bránící se země snažila sestřelit ruskou útočící raketu.

Po tragédii v Przewodówě střežily region až do letošního listopadu německé systémy protivzdušné obrany Patriot, podotkl server Onet.