Zázračné vložky do bot za tisíce? Pozor, internetové pasti na důchodce se šíří
2. 9. 2025 – 11:25 | Zprávy | Anna Pecena
Stále více seniorů naletí na falešné e-shopy, které prodávají ortopedické pomůcky za astronomické ceny. Podvodníci přitom slibují úlevu od bolesti, ale místo toho přichází jen prázdná peněženka a rozčarování. Jak se bránit a kde naopak ušetřit?
Internetové pasti cílí hlavně na starší lidi
Podvodné weby vypadají na první pohled důvěryhodně – mají barevné obrázky, falešné recenze a „slevu“ 80 %. Nabízejí vložky do bot, které údajně vyléčí artrózu, pásy, co prý narovnají páteř, nebo ortézy, po kterých se člověk má hýbat jako dvacetiletý. Ve skutečnosti jde o bezcenné zboží z Asie, často nekvalitní a někdy i zdraví nebezpečné.
Senioři bývají zranitelní – bolest zad nebo kloubů je trápí denně, a když jim internet slibuje jednoduché řešení „za pár korun“, snadno podlehnou. Jenže místo pár korun přijde faktura na tisíce a výrobek, který nemá hodnotu ani pár desítek.
Jak podvod poznat a nenechat se obrat
Nejčastější trik je „zázračná slevová akce“. Pokud vám někdo nabízí ortopedickou vložku za 4 000 korun s údajnou slevou 80 %, mělo by to být první varování. Skutečné zdravotnické pomůcky mají pevně stanovené ceny a často je hradí i zdravotní pojišťovna.
Dalším varovným signálem je chybějící kontakt – falešné e-shopy nemají uvedenou adresu ani telefon. Často také nutí zákazníka zaplatit předem, a pak už se s ním nikdo nebaví. Někteří podvodníci dokonce posílají balíčky na dobírku, aby důchodci zaplatili, aniž by tušili, co uvnitř vlastně je.
Kde opravdu ušetřit a získat pomoc
Pokud senior potřebuje ortopedické pomůcky, první cesta by měla vést vždy k lékaři. Ten může vystavit poukaz a zdravotní pojišťovna část nákladů uhradí. To znamená, že vložky, pásy nebo ortézy mohou vyjít až o stovky korun levněji, než když se koupí na internetu od neznámého prodejce.
Další možností jsou kamenné prodejny zdravotnických potřeb. Tam má zákazník jistotu, že kupuje certifikovaný výrobek a může si ho i vyzkoušet. A co víc – na místě se dozví, zda má nárok na příspěvek od pojišťovny, takže ušetří.
Podvodníci sázejí na důvěru a strach
Mnoho falešných e-shopů pracuje s psychologií – tlačí na zákazníka, že akce končí za pár minut, nebo že zbývá posledních pár kusů. Tím vytvářejí pocit naléhavosti, aby člověk neotálel a okamžitě zaplatil. A senioři, kteří často chtějí rychlou úlevu, se nechají snadno zmanipulovat.
Je proto důležité nebát se poradit s rodinou či známými. Jeden telefonát vnukovi nebo dceři může ušetřit tisíce a zachránit před podvodem.
Jednoduchá rada na závěr
Pokud na internetu narazíte na „zázračnou“ ortopedickou pomůcku za podezřele vysokou cenu, zavřete stránku a jděte raději za svým lékařem. Ten nejen že poradí, co opravdu pomůže, ale často vám zajistí i výraznou finanční úsporu. Pamatujte – zdraví se nedá koupit na slevových webech a zázračné vložky ani pásy nikomu artrózu nevymažou.