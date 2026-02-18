Rodinná divočina legendární hvězdy Ulice: "Já jsem ta blbá a sestra je ta hnusná"
18. 2. 2026 – 8:45 | Magazín | Jiří Rilke
Nezaměnitelná herečka popsala poměrně kuriózní způsob, jakým na její a sestřinu kariéru nahlíželi jejich rodiče.
Ikonická hvězda milovaného seriálu Ulice Patricie Solaříková přijala pozvání do oblíbené talk show 7 pádů Honzy Dědka, kde náležitě pobavila publikum ve chvíli, kdy přišla řeč na rodinu a vztahy s nejbližšími.
Otec od rodiny totiž prý nemá o kariérní separaci svých dcer žádný pochyb: „Já jsem ta blbá a ségra je ta hnusná!“ smála se Patricie.
„Ségra je doktorka, takže je ta chytrá, logicky. To by bylo blbý, kdyby byla ta blbá. No a já se živím herectvím, tak si táta asi řekl, že já jsem ta hezká,“ vysvětlila.
Na přetřes pak vcelku očekávatelně přišlo i soukromí, respektive jeho odhalování pod taktovkou sociálních sítí. Patricie má na Instagramu přes 600 tisíc sledujících, což jí jen tak mezi řečí řadí mezi přední české influencery.
Herečka ale celkem překvapila svým přístupem: Pořád má totiž trému, byť by to člověk vzhledem k její úspěšné kariéře nečekal. Sociální sítě ale svým způsobem přirovnala k reflektoru, díky kterému není vidět upřený zrak publika.
„Když to tam dáváš, tak nevidíš, že to ty lidi vidí. Kdyby seděli přede mnou, tak se budu stydět. Ale takhle, už mě to netrápí,“ popsala svůj přístup k sociálním sítím.
A aby toho nebylo málo, Patricie rovnou předvedla, že nezveřejňuje žádnou faleš: Když totiž moderátor ukázal fotky z jejího Instagramu, kde dělá stojku na hlavě, a popichoval, že určitě nejsou skutečné, herečka rovnou vstala a předvedla ji i ve studiu.
