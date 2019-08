Rodiče utonulých dětí z Česka neutekli ani nejsou nezvěstní. Na soud čekají v Praze

MAGAZÍN - Magazín autor: red

I přes bombastické titulky řady médií o tom, že rok po tragédii na jezeře Lhota, kde utonuly dvě malé děti, jsou jejich rodiče nezvěstní, či dokonce před soudem utekli do zahraničí, je realita úplně jiná, píše Robert Břešťan na webu Hlídací pes.

Rodiče dětí, respektive dvě matky a jeden otec, žijí na své adrese v Praze, Okresnímu soudu v Mělníku se ale nepodařilo jim soudní písemnosti doručit.

Vyjádření mluvčího Okresního soudu v Mělníku, že rodiče nelze na dané adrese zastihnout, interpretoval redaktor TV Nova tak, že obvinění zmizeli.

Následně vyšla řada článků s dramatickým vyzněním, s titulky jako Rodiče utopených zmizeli!(Blesk), Rok od utonutí chlapců (†5 a †7): Rodiče zmizeli z Česka! (Aha!), Případ utonulých dětí se komplikuje, rodiče zmizeli (Deník) nebo Obvinění rodiče utopených chlapců v jezeře Lhota jsou nezvěstní. Soud nemůže začít (Lidovky.cz).

Mluvčí soudu Jindřich Špergl je z mediálního vyznění celé věci nešťastný. "Nikdy jsem neřekl, že utekli, nebo že je nemůžeme najít. V danou chvíli jsme nemohli doručit, což není neobvyklá věc, ale to neznamená, že by se skrývali," říká pro HlídacíPes.org.

Mediální senzace versus realita

"Moje vyjádření bylo jasné, zbytek byla bohužel jen mediální fabulace, osobně mě to vyznění mrzí, hledá se senzace za každou cenu," dodává Špergl.

"Napsala se spousta lží o tom, že ti rodiče utekli. To ale není pravda. Jsou tady v Čechách, v Praze, na adrese, již uvedli, běžně si vybírají poštu. Jsme s nimi v pravidelném kontaktu," říká Magdaléna Rounová, advokátka kanceláře Čechovský & Václavek. Právník této kanceláře Petr Václavek obviněné zastupuje.

Dvě ženy a jeden muž jsou obvinění z usmrcení z nedbalosti, hrozí jim trest až šest let vězení. Děti ve věku pět a sedm let se v jezeře Lhota na Mělnicku utopily vloni 2. srpna. Ve vodě je našli asi po dvou hodinách pátrání potápěči, záchranáři už chlapcům nemohli pomoci.

Případ před rokem vzbudil velkou pozornost veřejnosti i médií kvůli dohadům o tom, zda lidé na místě reagovali, či nereagovali o žádosti o pomoc při pátrání s ohledem na národnost dětí a jejich rodičů.

Ani další informace médií o tom, že "soud s rodiči chlapců nemohl začít", není pravdivá. Věc je totiž stále ve fázi trestního stíhání.

"Ve věci nebyla ani podána obžaloba, těžko tedy může začít soud," zdůrazňuje právnička Magdaléna Rounová.

Doručení přes advokáty?

Vše komplikuje i fakt, že státní zástupkyně napadla to, že jeden advokát, Petr Václavek, zastupuje všechny tři obviněné.

"Vzhledem k tomu, že tito spoluobvinění si zvolili jednoho společného obhájce, podala státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Mělníku návrh na vyloučení takto zvoleného obhájce z důvodu, že zájmy spoluobviněných si v tomto trestním řízení odporují," citovala TV Nova mluvčího mělnického okresního soudu Jindřicha Špergla.

Informace médií však postrádala zásadní detail – že soud o námitce podjatosti už dávno rozhodl.

"Návrh na vyloučení obhájce soud zamítl už v březnu," upozorňuje Rounová. A právě toto usnesení soudu se nedařilo řadu měsíců obviněným doručit, proto také stále nemohla být projednána u Krajského soudu v Praze stížnost státní zástupkyně proti tomuto usnesení mělnického soudu.

"Pět měsíců nám nikdo ze soudu neřekl, že se nedaří doručovat," říká advokátka Rounová a podivuje se nad tím, proč soud ve chvíli, kdy obviněné zásilka opakovaně nezastihla, nevyužil možnost doručení právě přes advokáty.

To ale mluvčí soudu Jindřich Špergl odmítá: "V trestním řízení musí být vykázáno i doručení do vlastních rukou obviněným. Teď už ale komunikace probíhá a mělo by se doručit v blízké době."

"Do vlastních rukou lze doručit i prostřednictvím obhájce," trvá na svém Rounová s tím, že je to běžná praxe, a v této kauze se právě takto již doručovala i usnesení o zahájení trestního stíhání.

