Řidič autobusu si všiml pohybu v zavazadlovém prostoru. Co našel ho šokovalo nadosmrti
8. 8. 2025 – 11:27 | Zpravodajství | Alex Vávra
V osadě Kaiwaka, severně od novozélandského Aucklandu, došlo k události, která zcela otřásla veřejností i médii. Během běžné zastávky dálkového autobusu si jeho řidič všiml podezřelého pohybu v jednom z kufrů uložených v zavazadlovém prostoru. Když jej otevřel, odhalil nečekanou a děsivou skutečnost – uvnitř byla zavřená dvouletá holčička. Naživu. Přehřátá. Uložená mezi kufry jako obyčejné zavazadlo. Na místo okamžitě dorazila policie, která zatkla sedmadvacetiletou ženu. Ta byla obviněna z týrání a zanedbání péče o dítě. Její identita nebyla zveřejněna, stejně jako podrobnosti o vztahu k dítěti. Cestovala z Whangareie do Aucklandu. O tom, jak dlouho bylo dítě v kufru, se úřady zatím nezmínily.
Dítě jako náklad. V kufru, bez vzduchu a ochrany
Podle soudních dokumentů mohla být dívka vystavena extrémně nebezpečným podmínkám – dusno, nedostatek kyslíku, přehřátí, dehydratace, riziko otravy oxidem uhelnatým i psychického traumatu. Holčička byla převezena do nemocnice, kde zůstává na pozorování. Sociální služby byly o případu informovány. Obviněná žena stanula před soudem, ale díky zásahu svého právníka zůstává její jméno skryto. Požádala o odklad výpovědi a psychiatrické vyšetření. Vyšetřování pokračuje a není vyloučeno, že budou vznesena další obvinění.
Autobusová společnost InterCity, která linku provozuje, ve svém prohlášení uvedla, že děti do dvou let mohou cestovat zdarma na klíně dospělé osoby. V případě dívky ale někdo zvolil místo náruče kufr. Řidič autobusu si naštěstí včas všiml něčeho podezřelého a zachránil dítě před možným tragickým koncem. Policie jeho rychlou reakci vyzdvihla jako klíčovou.
Zavírat děti do kufrů? Svět zná další mrazivé případy
Ačkoli se zdá, že jde o výjimečnou událost, svět už podobné případy zažil. V roce 2020 byla na pařížském letišti zadržena žena z Pobřeží slonoviny, která se pokusila propašovat pětiletého chlapce v kufru. Při kontrole zavazadel se chlapec objevil na skeneru. Žena později tvrdila, že mu chtěla zajistit lepší život v Evropě. Ještě bizarnější byl případ z Mexika z roku 2012. Tam se jistá žena pokusila propašovat svého partnera z vězení – v kufru. Muž byl nalezen zcela složený a ztěžka dýchající poté, co kufr prošel rentgenovou kontrolou. Tyto šokující incidenty spojuje jedno – děti a lidé jsou v nich degradováni na předměty, na něco, co lze uložit, přenášet, skrývat. Kufr, místo určené pro oblečení a tašky, se v těchto případech mění na malou dusnou celu bez světla, bez vzduchu, bez naděje.
Mrazivé svědectví o lhostejnosti
Detektivní inspektor Simon Harrison jasně uvedl, že bez pohotového zásahu řidiče mohlo dojít k mnohem horšímu výsledku. Dítě mohlo v zavazadlovém prostoru zemřít, aniž by kdokoli cokoliv tušil. A právě to je na celé události nejděsivější – jak snadno mohla zůstat nepovšimnuta. Znepokojující otázky zůstávají: jaké zoufalství nebo chladný kalkul vede člověka k tomu, aby uložil malé dítě mezi kufry? A jaké trauma si z takového zážitku dítě odnese? Na tyto otázky budou muset odpovědět vyšetřovatelé, lékaři i soudy. Ale společnost by si mezitím měla položit jinou otázku: kde končí lidskost, když začíná zavazadlový prostor?