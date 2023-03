Revolta v Gruzii zvítězila. Vládní strana stáhla ‚putinovský‘ zákon

Zákon, který za Vladimira Putina přijalo Rusko, by vyžadoval, aby se organizace, které získávají více než 20 procent finančních prostředků ze zahraničí, registrovaly jako „agenti pod zahraničním vlivem“.

Proti normě demonstrovaly desetitisíce lidí, kteří se obávali autoritářského směřování země po vzoru Ruska, kde platí podobný zákon.

‼️ The bill on "foreign agents" has been withdrawn from the Parliament of Georgia



For two days a rally against the bill on "foreign agents" was held in #Georgia. The police violently dispersed the protests in #Tbilisi. The night before, water cannons and tear gas were again… https://t.co/BsoNgaCPrJ pic.twitter.com/4vyN0a20r7