Smršť náletů na Ukrajinu. Záporožská jaderná elektrárna je bez proudu

Sirény se rozezněly napříč celou Ukrajinou, v mnoha městech včetně Kyjeva se ozývaly výbuchy, gubernátoři z regionů hlásí mrtvé. Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna na Ukrajině je po útocích bez proudu, píše na telegramu ukrajinská společnost Enerhoatom.

Ukrajinská protivzdušná obrana tvrdí, že sestřelila 34 z celkem 81 vypálených raket.

Last night, russia attacked Ukraine with 81 missiles and 8 Shahed drones.

34 cruise missiles and 4 drones were shot down by Ukraine's air defense. 8 rus missiles missed their targets.

There are killed and injured among civilians.@CinC_AFU



