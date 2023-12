Republikán Santos končí v Kongresu kvůli skandálu kolem podvodné kampaně

Kongresmanovy problémy začaly těsně poté, co byl ve svých 34 letech loni v listopadu zvolen. Newyorský tisk v prosinci zjistil, že si vymyslel zásadní části životopisu, s nímž se prezentoval voličům, včetně toho, že absolvoval vysokou školu a pracoval pro renomované banky. Etický výbor krátce nato zahájil vyšetřování jeho kampaně a newyorské úřady Santose postupně obvinily z více než dvou desítek bodů včetně krádeže osobních údajů dárců nebo praní špinavých peněz.

Na začátku listopadu Santos ještě hlasování o vyloučení ze sněmovny ustál, když jej drtivá většina republikánů podpořila, po vydání závěrů etické komise však pro jeho potrestání zvedlo ruku 105 z 221 stranických kolegů. V součtu se členy Demokratické strany návrh na Santosovo vyloučení prošel poměrem 311 hlasů ku 114. Dosavadní zástupce obvodu na jihovýchodě New Yorku byl mandátu zbaven s okamžitou platností.

Sněmovní republikánské vedení se za Santose těsně před hlasováním postavilo. Předseda komory Mike Johnson médiím řekl, že bude hlasovat proti návrhu. Santosovo vyloučení mu komplikuje již tak složitou pozici, neboť republikánská většina se ztenčila na 221 mandátů z celkových 435. Santosovo křeslo zůstane prázdné, dokud se v daném obvodu neuspořádají doplňovací volby. Podle analytiků v nich budou mít demokrati značnou šanci posílit svůj sněmovní klub.

Johnson se bezprostředně po dnešním hlasování odmítl ke kauze vyjádřit. Bez komentáře jednací sál opustil také Santos, který v obklopení novinářů nasedl do auta a odjel.

Santos leaves the Capitol after the House voted to expel him from Congress. (via Getty) pic.twitter.com/QD7OAhBOcP