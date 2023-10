Republikánští rebelové uspěli: McCarthy jako šéf sněmovny USA skončil

Republikán Kevin McCarthy přišel o funkci předsedy americké Sněmovny reprezentantů, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany. McCarthy byl teprve třetím šéfem zákonodárné komory, který byl v jejích 234 let dlouhých dějinách vystaven pokusu o odvolání, a jako první z této bitvy odchází poražený, napsal list The New York Times.

Příslušné usnesení navržené radikálním floridským republikánem Mattem Gaetzem bylo přijato poměrem 216 hlasů ku 210. Jeden z McCarthyho spojenců Tom Cole před hlasováním varoval, že takovýto výsledek uvrhne sněmovnu do chaosu. Gaetz oponoval, že chaosem je předsednictví McCarthyho, kterému se podle něj nedá věřit. McCarthyho pozice jakožto předsedy Sněmovny reprezentantů byla oslabená už v lednu po jeho zvolení, jelikož určitá frakce Republikánské strany jej považuje za slabého předsedu neschopného čelit tlaku Bílého domu a Senátu, které má pod kontrolou Demokratická strana. Odpor vůči McCarthymu se vystupňoval po víkendových událostech, kdy McCarthy spolupracoval s demokraty na právních předpisech potřebných pro zamezení paralyzování amerických federálních úřadů. Těsně po ohlášení výsledků hlasování se dnes z republikánských lavic ozvalo provolání „a teď jako co?“, načež byl na základě zákonů přijatých v roce 2001 prozatímním předsedou Sněmovny reprezentantů jmenován republikánský kongresman ze Severní Karolíny Patrick McHenry. Dolní komora je nicméně po odvolání McCarthyho, jenž ve funkci setrval 269 dní, ve viditelném neklidu, píší americká média. Obě americké strany budou nyní jednat o jménech, která nominují jako kandidáty na nového předsedu. Otázkou zůstává, zda se křeslo pokusí získat zpět McCarthy. Je to nicméně nepravděpodobné vzhledem k tomu, že dnes osm jeho spolustraníků zvedlo ruku pro jeho odvolání. Mohlo by vás zajímat Republikán McCarthy dal souhlas se zahájením ústavní žaloby na prezidenta Bidena

