McCarthy si svými ústupky znepřátelil radikální republikány, demokraty i Bílý dům

Společensky založený šéf americké Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy rozdal mnoho slibů na všechny strany a doplatil na to, že je nedokázal splnit. Jeho pád také ukazuje, jakou výzvou je snaha o řízení republikánské většiny, která si však nechce nechat vládnout. Ve své analýze k odvolání předsedy dolní komory Kongresu, které v historii Spojených států nemá obdoby, to napsal list The New York Times (NYT).

Republikán McCarthy přišel v úterý o funkci většinou 216 ku 210 hlasům, když návrh na jeho odvolání vedle hrstky stranických rebelů podpořili všichni hlasující kongresmani Demokratické strany. Zpravodajství Republikánští rebelové uspěli: McCarthy jako šéf sněmovny USA skončil List připomíná, že tento kongresman z Kalifornie proslul spíše svou výřečností a schopností shánět peníze než jako legislativní mág. McCarthy ale také pomohl na poslední chvíli zachránit Spojené státy před vážnou krizí - a to hned dvakrát. Současně však učinil řadu kroků a řekl řadu věcí, kterými si znepřátelil tvrdou linii republikánů, demokraty i Bílý dům. V kritickém okamžiku pak nikdo nebyl ochoten přispěchat mu na pomoc. McCarthy přitom podle NYT praktikoval téměř ponižující poslušnost vůči krajní pravici v Republikánské straně - a to až do chvíle, kdy se ho rozhodli zbavit. Současně si ale hluboce znepřátelil demokraty, přestože byl nucen se na ně v klíčových okamžicích obrátit: jak proto, aby se v květnu vyhnul katastrofální platební neschopnosti Spojených států, tak minulý víkend, kdy hrozilo ochromení federálních úřadů, takzvaný shutdown, píše NYT. Také server Politico připomíná, že McCarthyho dlouhodobé potíže s pravým křídlem republikánů se v posledních dnech proměnily v plnohodnotnou vzpouru poté, co v sobotu předložil návrh dočasného financování. Ten sice odvrátil shutdown, ale nepřinesl žádné výdajové škrty ani konzervativní imigrační politiku, které slíbil prosazovat. Pro návrh zákona o dočasném financování úřadů hlasovalo více demokratů než republikánů, což prakticky zaručilo vzpouru konzervativního křídla republikánů proti předsedovi sněmovny. McCarthymu pomohl letos v lednu do funkce předsedy Sněmovny reprezentantů svou podporou také bývalý prezident Donald Trump. A Trump nakonec nebyl ochoten - nebo schopen - McCarthymu pomoci, aby si svou funkci udržel, napsal server Axios. Právě ústupky, které McCarthy učinil, aby se stal předsedou sněmovny, jej zároveň učinily zranitelným vůči sesazení krajně pravicovými republikány, kteří se ztotožňují s Trumpovým hnutím MAGA (Make America Great Again). List The Wall Street Journal poznamenal, že kvůli těsné většině republikánů v dolní komoře Kongresu a postupu, který jedinému poslanci umožňuje vyvolat hlasování o odvolání předsedy, stačilo k sesazení McCarthyho pouhých osm republikánů, kteří proti němu hlasovali spolu se všemi demokraty. „Čtyři procenta našich členů ve sněmovně se mohou připojit ke všem demokratům a diktovat, kdo bude republikánským předsedou sněmovny," řekl v úterý večer novinářům viditelně frustrovaný McCarthy. Na otázku, co by poradil příštímu předsedovi, odpověděl: „Změňte pravidla."

