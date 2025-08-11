Dnes je pondělí 11. srpna 2025., Svátek má Zuzana
Počasí dnes 24°C Jasno

ČEZ sice vydělává méně peněz, ale pořád srší optimismem, naplňují ho vaše peníze

11. 8. 2025 – 10:17 | Ekonomika | Štěpán Bárta

ČEZ sice vydělává méně peněz, ale pořád srší optimismem, naplňují ho vaše peníze
ČEZ | zdroj: AI DALL-e
Sledovat v Google Zprávách

Energetický gigant ČEZ hlásí za pololetí zisk 16,5 miliardy, což je o více než pětinu méně než loni. Přesto zvedá výhledy a sype miliardy do jádra i tepláren.

Skupina ČEZ sice v prvním pololetí letošního roku nevydělala tolik jako loni – čistý zisk klesl o více než 20 %, konkrétně na 16,5 miliardy korun –, přesto firma slaví. Výsledky totiž překonaly očekávání a vedení podniku okamžitě navýšilo výhled hospodaření na celý rok.

Provozní zisk (EBITDA) ČEZ vzrostl o sedm procent na 73,9 miliardy korun, provozní výnosy poskočily na 167,5 miliardy. Podle firmy je za tím hlavně úspěšná integrace firmy GasNet a silnější produkce jaderných elektráren.

Ztráta na papíře, růst v reálu

Co tedy stáhlo čistý zisk dolů? Podle vedení firmy především účetní odpisy – ty vzrostly o 10,5 miliardy korun. Hlavními viníky jsou jednak zapojení GasNetu, jednak zrychlené odepisování uhelných aktiv z konce loňského roku. Očištěný čistý zisk se tak snížil na 16,7 miliardy.

„Naše výsledky jsou i tak nad plánem, a proto zvyšujeme výhled na letošní rok,“ uvedl generální ředitel Daniel Beneš. Nově firma očekává celoroční očištěný čistý zisk v rozmezí 26 až 30 miliard korun a EBITDA ve výši 132 až 137 miliard. Oproti původnímu odhadu jde o nárůst o miliardu, respektive pět miliard.

Miliardové investice do jaderné budoucnosti

Vedle čísel Beneš připomněl také zásadní investice: ČEZ nyní vlastní pětinový podíl v britské firmě Rolls-Royce SMR, která vyvíjí malé modulární reaktory. A dceřiná společnost Elektrárna Dukovany II podepsala smlouvu s korejskou KHNP na výstavbu dvou nových jaderných bloků.

„To jsou klíčové kroky pro zajištění stabilní a cenově dostupné elektřiny pro Česko,“ zdůraznil Beneš. Firma zároveň investuje i do transformace teplárenství – podle slov vedení už začala realizační fáze ve všech lokalitách. Do roku 2030 plánuje ČEZ investovat přes 400 miliard korun.

Zajímavé je, že i přes takto masivní investice se firmě podařilo snížit čistý dluh – z 202,8 miliardy na 181,5 miliardy korun.

Více jádra, vyšší spotřeba, silná značka

Jaderné elektrárny ČEZ za pololetí vyrobily 15,5 TWh elektřiny – o 0,9 TWh více než loni. Pomohla vyšší efektivita v Dukovanech a méně odstávek v Temelíně. Spotřeba elektřiny v síti ČEZ Distribuce narostla o 2 %, plyn v síti GasNet o výrazných 11 %. Celková dodávka energií stoupla o 8 %.

Firma, ve které má stát přes 70% podíl, tak dál upevňuje svou pozici energetického lídra v Česku – navzdory papírovému propadu zisku.

Tagy:
investice zisk ČEZ EBITDA GasNet
Zdroje:
Idnes, Reuters
Profilový obrázek
Štěpán Bárta
Novinář z Prahy, který se zaměřuje na ekonomická témata a dopad čísel na reálný život. Sleduje pohyb peněz i příběhy lidí v jejich stínu - od statistik po každodenní rozhodnutí domácností. Vedle psaní zpráv studuje vysokou školu, zajímá se o dění kolem sebe a ve volném čase rád zajde do kina, stráví večer s přáteli nebo si zahraje počítačovou hru. Věří, že i v ekonomice se dají najít příběhy, které mají co říct.

Předchozí článek

Řemeslo na hřebík! Známý hokejista skončil s hokejem a stal se influencerem: "Vydělám si víc"

Následující článek

Chcete slevy v jednom z největších supermarketů v Česku? Je to překvapivě lehké, proč to využívá stále tak málo lidí?

Nejnovější články