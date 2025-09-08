Rekordní ruský vzdušný útok na Ukrajinu si vyžádal čtyři mrtvé a 44 raněných
8. 9. 2025 – 8:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Noční útok drony a raketami na Ukrajinu, podle médií největší od začátku ruské války, si v celé zemi vyžádal čtyři mrtvé a 44 raněných.
Uvedli to včera ukrajinský premiér Volodymyr Zelenskyj i premiérka Julija Svyrydenková. Podle ní už byl mezitím uhašen požár vládní budovy v Kyjevě. Šlo o vůbec první zásah vládního objektu v centru metropole bránící se země.
Zelenskyj po nedělních úderech oznámil čtyři mrtvé a 44 raněných. Stejné počty potvrdila také premiérka Svyrydenková, která na facebooku zároveň zveřejnila fotografie zachycující míru poškození budovy úřadu vlády po ruském úderu. "Naštěstí nikdo nebyl zraněn. Požár byl uhašen... Ale životy Ukrajinců nelze vrátit. Během této noci byli zabiti čtyři lidé a více než 44 bylo zraněno v důsledku ruského ostřelování," napsala premiérka.
Podle agentury AP dnes ráno z vládní čtvrti v Kyjevě stoupal kouř, ale nebylo jasné, zda jde o důsledek přímého zásahu, nebo důsledek pádu trosek sestřelených dronů či raket. Policie zablokovala přístup k budově úřadu vlády.
Rusko včera v noci na Ukrajinu vypustilo dohromady 810 útočných dronů a jejich atrap určených ke zmatení ukrajinské protivzdušné obrany. Ta sestřelila 747 dronů a čtyři střely.
Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat AP potvrdil, že včerejší útok byl největším ruským dronovým útokem od začátku ruské invaze v únoru 2022. Rusko podle AP vypálilo také 13 střel. Zásahy devíti střel a 54 dronů byly zaznamenány na 33 místech na celé Ukrajině.
Mezi oběťmi je matka a její tříměsíční dítě, jejichž těla byla vyproštěna ze sutin v Kyjevě, vyplývá z informací šéfa kyjevské vojenské správy Tymura Tkačenka. V hlavním městě bylo poničeno nejméně deset míst. Drony přímo zasáhly například jeden devítipodlažní a jeden čtyřpodlažní bytový dům. Zasažena byla také další ukrajinská města jako Kryvyj Rih, Kremenčuk nebo jihoukrajinská Oděsa.