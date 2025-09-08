Nejtěžší bylo dát facku! Bedřich se ukázal na oslavě 20 let Ulice, prozradil hořkosladké vzpomínky
8. 9. 2025 – 7:46 | Magazín | BS
V populárním seriálu strávil pořádný kus života, nejradši by ale především zašel na pivo.
Dlouhodobí diváci oblíbeného seriálu Ulice jistě nebudou muset složitě pátrat v paměti, když přijde řeč na Bedřicha Lišku. Ikonická postava, kterou dovedně ztvárňoval herec Adrian Jastraban, se v seriálu objevovala celých 17 let.
Konec v seriálu inicioval sám herec. Prozradil totiž, že po tak dlouhé době už je s postavou Bedřicha spojený natolik, že nedokáže překousnout, když se má jeho seriálový děj ubírat směrem, se kterým se nedokáže ztotožnit.
Právě to se mělo dít a Adrian se místo toho, aby se do něčeho nutil, rozhodl v roce 2022 odejít. Respektive dát si pauzu na dobu neurčitou.
Adrian dorazil na oslavy 20. výročí seriálu, kde přiznal, že mu Ulice jako taková ani moc nechybí. Chybí mu spíš kolegové a možnost s nimi občas zajít na jedno.
„Chybí mi především lidi, kteří tam se mnou hráli. S Ljubou Krbovou jsme pak hráli spolu v divadle, s ostatními jsme si občas zašli na pivo,“ svěřil se v rozhovoru pro eXtra.cz.
Jak sám přiznal už dřív, ne vždycky se s Bedřichovým jednáním dokázal ztotožnit. A nejspíš právě proto za nejtěžší scénu, kterou během svého 17letého angažmá musel zahrát, označil facku svému seriálovému synovi.
„Nejtěžší pro mě bylo, když jsem musel dát facku svému synovi Františkovi, to znamená Matyášovi Valentovi. Měla to být reálná facka, bylo mi to hrozně nepříjemné. Konzultoval jsem, jestli by to nešlo bez toho, ale bohužel ta scéna na tom stála,“ zamyslel se.
„Ne vždycky vám to napíší tak, aby se vám to líbilo. Při standardním projektu se dá scénář odmítnout. Tady to nejde, když už jsou nějaké zákruty osoby, které mi nekonvenují, tam musím zatnout zuby a přejít to. Maximálně to můžu konzultovat, ale v tomto druhu se z toho nedá vystoupit,“ popsal pracovní proces.