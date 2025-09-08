Jan Solfronk a Sabina Pšádová se opět potkali na akci. Napětí se dalo krájet
8. 9. 2025 – 8:15 | Magazín | Jiří Rilke
Rozchod nebyl z nejlehčích a žádný příjemný přátelský vztah mezi bývalými partnery, zdá se, nepanuje.
Jako by to snad jednou nestačilo. Jenže co se dá dělat, když tvoříte veleslavný pár, který vznikne vítězstvím v oblíbené reality show, a pak se rozejdete, pravděpodobnost, že se se svou společensky aktivní bývalou polovičkou budete omylem potkávat všude možně, je zkrátka a dobře velmi vysoká.
Od pohledu se nicméně zdá, že se vztahy mezi bývalými partnery snad ještě zhoršují. Když se totiž Jan Solfronk a Sabina Pšádová před časem prakticky omylem potkali na tiskovce TV Nova, ještě zachovali dekórum, celkem se k sobě měli, zapózovali fotografům a podobně.
Stihli si ale mezitím říct něco zlého? Před několika dny se totiž opět potkali, tentokrát na premiéře zajisté mistrovského díla V zajetí démonů 4. A tentokrát už panoval takový chlad, že se ostatní diváci najednou cítili jak kdesi na Kamčatce.
Sabina si užívala dámskou jízdu, když se ale objevil Honza, který pro fotografy vystřihl pár nervózních póz prakticky jen z povinnosti, nadšení znatelně opadlo.
Napětí se dalo krájet a je znát, že ani jednomu podobné potkávání nevyhovuje. Nejspíš si to ale budou muset vyříkat, protože pravděpodobnost, že už by se nikde omylem nepotkali, je minimální.
Výsledek bude ale nejspíš záležet na tom, zda už Sabina dokázala překonat svou ztrátu důvěry a zklamání.
„Přišel okamžik, který narušil i to poslední, čeho jsem se držela. Důvěru. A přes to už jsem prostě nedokázala jít dál. Nechci vyprávět detaily. Tohle není o ukazování prstem. Tohle je rozloučení s láskou, která byla skutečná, ale nedokázala přežít. Byl to silný příběh. A i když bolí, bude navždy v mém srdci. Děkuju za všechno. Přeju ti jen to nejlepší do života. Nikdy nezapomenu, můj Bachelore,“ napsala před časem, když končila vztah.