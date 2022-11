Rekordman Biden: Stal se dnes prvním osmdesátníkem v úřadu prezidenta USA

Americký prezident Joe Biden dnes v Bílém domě oslavil 80. narozeniny, a stal se tak prvním osmdesátníkem ve funkci. Podle serveru CNN ale Biden není rád, když někdo jeho věk zdůrazňuje; i proto, že stále zvažuje, jestli v roce 2024 bude znovu kandidovat.

Oslava narozenin měla podobu brunche v kruhu blízkých, který zorganizovala první dáma Jill Bidenová. Ta dnes na twitteru také svému manželovi popřála, když pod dvojici fotek, na nichž spolu tančí, napsala: „Neexistuje nikdo, s kým bych tančila raději než s tebou. Všechno nejlepší Joe! Miluji tě.“

Prezidentské narozeniny byly už druhou oslavou rodiny Bidenových tento víkend. V sobotu se totiž v Bílém domě sešla na svatbě Bidenovy vnučky Naomi.

K narozeninové oslavě Bílý dům příliš informací nezveřejnil, zřejmě i proto, že nechce, aby byl Bidenův věk ještě častějším předmětem diskusí než dosud. Už teď zvláště jeho republikánští konkurenti upozorňují na jeho rétorické přešlapy i doslovná klopýtnutí, která podle CNN posilují obavy o zdraví a duševní čilost prezidenta.

Pokud by se nakonec Biden rozhodl znovu kandidovat a ve volbách zvítězil, bylo by mu na konci druhého funkčního období 86 let, tedy nejvíce ze všech dosavadních prezidentů. Jeho předchůdce Donald Trump, který se bude o funkci prezidenta znovu ucházet, z úřadu odešel ve věku 74 let, Ronaldu Reaganovi bylo na konci druhého funkčního období 77 let.

Biden má ale za to, že lidé poukazující na jeho věk by se měli soustředit především na to, co se mu podařilo. „Jmenujte mi prezidenta v nedávné historii, který toho za první dva roky udělal tolik jako já,“ chtěl nedávno po moderátorovi CNN.

O případné opětovné kandidatuře, kterou si ale podle průzkumů nepřeje většina veřejnosti, by měl Biden informovat začátkem příštího roku. Není vyloučeno, že se nakonec vydá cestou dosavadní šéfky sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové, která tento týden uvedla, že nebude usilovat o znovuzvolení do čela demokratické frakce, kterou vedla téměř 20 let. Dvaaosmdesátiletá politička tím chce uvolnit místo mladší generaci.