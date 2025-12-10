Dnes je středa 10. prosince 2025., Svátek má Julie
10. 12. 2025 – 16:50 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Ředitelka jihlavského centra sociálních služeb je ve vazbě
Ilustrační fotozdroj: Profimedia
Ředitelka Integrovaného centra sociálních služeb Jihlava (ICSS) Alena Řehořová je ve vazbě.

O dnešním rozhodnutí okresního soudu informoval mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk. Jihlava je zřizovatelem centra. Ujišťuje, že situace se klientů nedotkne. O vyšetřování u poskytovatelů sociálních služeb v Jihlavě a na jižní Moravě kvůli závažné hospodářské kriminalitě v úterý informovala policie, den před tím zadržela dvě osoby, bližší informace nesdělila.

"Celou situaci vnímáme se znepokojením a velmi vážně. I my nyní čekáme na závěry vyšetřování. Centrum nadále zajišťuje plnou kontinuitu péče a podporu pro klienty i jejich rodiny,“ uvedl náměstek primátora Jihlavy Radek Popelka (ANO).

ICSS má 233 klientů, z toho 146 v Domě pro seniory na Lesnově. Pověřená vedením ICSS je nyní vedoucí ekonomického úseku Leona Pochylá. "Rádi bychom zdůraznili, že situace se žádným způsobem nedotkla financí klientů ani hospodaření poskytovaných sociálních služeb. Zaměstnanci naší organizace poskytují maximální součinnost v rámci probíhajících úkonů Policie ČR a postupujeme v souladu s pokyny našeho zřizovatele, města Jihlavy,“ uvedla Pochylá.

Policie v úterý informovala, že den před tím byli kriminalisté na pěti místech v Jihlavě a v Jihomoravském kraji kvůli zajištění důkazů, prostředků používaných k páchání trestné činnosti i dalších materiálů. Zajistili výpočetní techniku, listinné dokumenty a telekomunikační prostředky.

