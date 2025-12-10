Schillerová: Nastupující vláda rozpočet upraví, schodek je výsledkem té končící
10. 12. 2025 – 18:21 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Nastupující vláda ANO, SPD a Motoristů je připravená státní rozpočet na příští rok upravit tak, aby byl reálný, uvedla dnes místopředsedkyně ANO Alena Schillerová, která by se v pondělí měla opětovně stát ministryní financí.
V každém případě ale platí, že schodek v příštím roce bude výsledkem práce premiéra v demisi Petra Fialy a ministra financí Zbyňka Stanjury (oba ODS), napsala dnes na síti X. Stanjura vyjádření Schillerové o nereálnosti návrhu odmítl.
Ministři vlády v demisi dnes uvedli, že nebudou přepracovávat rozpočet, protože ještě před vypršením lhůty stanovené Sněmovnou v pondělí nastoupí nový kabinet. "Pokud by vláda rozpočet opravila v souladu s usnesením Sněmovny, musela by se přiznat ke skutečným výsledkům svého hospodaření, což podle očekávání odmítla udělat," reagovala Schillerová. Na základě předloženého rozpočtu podle ní vládnout nelze a výsledkem by byl paralyzovaný stát.
Vláda připravila rozpočet záměrně tak, že část neopominutelných výdajů jednoduše nezapočítala, míní Schillerová. "Uměle tak snížila odevzdávaný schodek," uvedla. Nastupující koalice chce podle ní pracovat na tom, aby byl návrh reálný. "V každém případě platí, že deficit 2026 bude výsledkem práce Petra Fialy a Zbyňka Stanjury. Této odpovědnosti se zřeknout nemohou," dodala.
"Rozpočet, který naše vláda předala, je realistický, opřený o tvrdá data a hlavně o odpovědnost k veřejným financím. To, že ho budoucí ministryně označuje za 'nezrealizovatelný', je snaha vytvořit si alibi pro budoucí kroky, které sama chystá. A ještě to všechno hodit na odcházející vládu," reagoval na síti X Stanjura. Končící vláda se podle něj hlásí k odpovědnosti za předložený návrh i za všechny své kroky v oblasti ekonomiky.
Kabinet dostal od poslanců na přepracování rozpočtu čas do 17. prosince. Už minulý týden ministři oznámili, že v tomto termínu upravenou verzi rozpočtu poslancům pošlou, pokud budou ještě u moci. Pražský hrad v úterý oznámil, že prezident Petr Pavel jmenuje nový kabinet Andreje Babiše (ANO) 15. prosince. "Jasně jsme řekli, že pokud bude vláda Petra Fialy ještě 17. prosince, přepracovaný rozpočet pošleme. Vzhledem k tomu, že budeme vystřídáni 15. prosince, tak to nedává smysl," uvedl dnes ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).
Končící vláda navrhla rozpočet se schodkem 286 miliard korun. Podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený deficit 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) a půjčka na stavbu Jaderné elektrárny Dukovany, pro které platí výjimka z rozpočtových pravidel. Sněmovna hlasy nové koalice návrh rozpočtu odmítla.