Řecku budou vládnout konzervativci. Premiér Mitsotakis je dovedl k volebnímu vítězství

Podle dosud neúplných výsledků konzervativní Nová demokracie získala náskok 20 procentních bodů před levicovou opoziční stranou SYRIZA expremiéra Alexise Tsiprase, avšak zřejmě nebude mít dostatek hlasů k sestavení jednobarevné vlády.

A surprisingly wide win for Mitsotakis' ND party in #Greece elections.

• Disastreous result for Syriza, big trouble for Tsipras

• PASOK doing well



Official results, in 30.7% of polls:

• ND 41.1%

• Syriza 20.1%

• PASOK 12.7%

• KKE 6.7%

• Ellinikí Lysi 4.5%

