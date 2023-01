Předčasné parlamentní volby na Slovensku budou 30. září, podle Fica to je výsměch

Předčasné parlamentní volby na Slovensku budou 30. září. Hlasováním o tom dnes rozhodl parlament, který už v prosinci vyslovil nedůvěru menšinové vládě premiéra Eduarda Hegera. Část opozice neuspěla s návrhy, aby nové volby byly už v květnu nebo v červnu. V řádném termínu by Slováci přistoupili k volebním urnám v únoru příštího roku.

Ve 150členném zákonodárném sboru byla pro přijetí rozhodnutí zapotřebí ústavní většina 90 hlasů; pro usnesení nakonec hlasovalo 92 poslanců.

Prezidentka Zuzana Čaputová dříve dala do konce ledna politickým stranám čas na to, aby prosadily konání nových voleb. V opačném případě by jmenovala úřednický kabinet. Hegerova vláda po vyslovení nedůvěry sněmovnou sice zůstala v úřadu, podle ústavy má ovšem jen omezené pravomoci a některá její rozhodnutí musí předem schválit hlava státu.

Podle průzkumů veřejného mínění by strany původní čtyřčlenné vládní koalice, ze které loni vystoupila liberální strana Svoboda a Solidarita (SaS), už neshromáždily potřebnou většinu ve sněmovně.

Největší oblibě se na Slovensku těší strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD) expremiéra Petera Pellegriniho a Směr-sociální demokracie (Směr-SD) bývalého trojnásobného předsedy vlády Roberta Fica, jež nezastávají tak silné proevropské a proatlantické postoje jako Hegerova vláda. Pellegrini původně působil ve Směru-SD, ze kterého po jeho porážce v parlamentních volbách z konce února 2020 spolu s několika poslanci odešel a založil vlastní stranu Hlas-SD.

„Máme přesně osm měsíců do voleb. Chystáme se na zásadní předvolební kampaň, ve které budeme bojovat o záchranu demokracie na Slovensku,“ řekl novinářům šéf nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti Igor Matovič, který opakovaně varoval před návratem některých opozičních stran k moci.

Právě dlouhodobé spory mezi Matovičem a SaS vedly k tomu, že Hegerova vláda přišla o většinu ve sněmovně. Koalice vzešlá z posledních voleb původně měla ve sněmovně více než 90 poslanců, tedy až ústavní většinu. Matovič v roce 2021 kvůli krizi v koalici rezignoval na funkci premiéra, ve vládě svého stranického kolegy Hegera pak zastával funkci ministra financí, o kterou přišel po prosincovém pádu vlády.

Fico za zápis hodný do Guinnessovy knihy rekordů označil skutečnost, že volby budou až v září, byť vláda padla už loni v prosinci. „Máme vládu, která způsobila chaos ve všech oblastech. Lidé budou muset trpělivě čekat na parlamentní volby, je to výsměch, je to ostuda,“ řekl Fico. Dodal, že lidé si zaslouží stabilitu a sociální jistoty; tato hesla Ficova strana používala ve volebních kampaních už v minulosti.

Hlas-SD loni vystupoval proti schválení mezivládní dohody se Spojenými státy o obranné spolupráci. Fico se zase opakovaně vyslovil proti dodávkám zbraní Ukrajině, která od loňského února čelí vojenské invazi Ruska.