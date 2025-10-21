Rána za ránou! Rozvod a konec v televizi. Slavná moderátorka: "Mrzí mě, jak se to celé pokazilo"
21. 10. 2025 – 6:30 | Magazín | Jana Strážníková
Prožívala mimořádně obtížné období, snad už ale bude jen lépe.
Sympatická a půvabná moderátorka Iveta Lutovská zmizela z obrazovek TV Nova, kde už pomalu začínala platit za stálici – však pro stanici moderovala předlouhých dvanáct let.
Konec podobně významné životní éry se na člověku samozřejmě podepíše a Iveta neskrývá skutečnost, že jí televizní moderování chybí. Návrat ale nejspíš není možný, protože neexistuje způsob, jak skloubit časově náročnou práci s péčí o děti.
„Ta práce v televizi mi chybí v tom smyslu, že mi chybí všeobecný přehled. Když pracujete každý den ve zpravodajství, tak víte, co se děje kolem vás od politiky přes kulturu až po sport, ale když z toho vypadnete, nedejbože na mateřskou, tak vám ten rozhled zmizí. To mi chybí. Chybí mi možná i ten adrenalin, když máte přímý přenos,“ uvedla Iveta pro eXtra.cz.
„Přijde mi to lepší v tom, že tam máte tu interakci s lidmi. Byla bych pokrytec, kdybych řekla, že mi práce v televizi nechybí, ale časově to nejde skloubit,“ zamyslela se.
Navíc nešlo o jediný významný životní zlom. Iveta se navíc ještě rozváděla s podnikatelem a otcem svých dvou dětí Jaroslavem Vítem. A ne úplně v dobrém – o děti se totiž stále přou.
„Já jsem si to v hlavě nastavila tak, že je dobře, že nejsem v něčem, v čem jsem nebyla spokojená, a já bych asi kvůli dětem neměla odvahu udělat rázný krok, takže jsem mému bývalému muži vděčná za to, že to rozhodl. Jen mě mrzí, jak se to celé pokazilo a jak k tomu přistupujeme,“ neskrývá potíže.
„Každý má svou pravdu a ani jeden nehodlá ustoupit, neumíme se chovat moc racionálně a dospěle. Na druhou stranu mám dvě zdravé děti, já jsem zdravá, a vlastně i když se dějí věci, které se mi moc nelíbí, snažím se je přijímat. Většinou ke všemu špatnému, co se mi v životě stalo, dojdu zpětně k tomu, že to je vlastně dobře. Takže já se těším, že si popovídáme za pár let a já vám řeknu, že to všechno bylo dobře. Ale třeba ten rozvod si myslím, že byl správný v mém životě,“ domnívá se.