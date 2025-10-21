Spolek ukázal týrání na jatkách ve Žlunicích, veterináři podají trestní oznámení
21. 10. 2025 – 6:24 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Státní veterinární správa (SVS) podá na společnost Jatky Jezdinský ze Žlunic na Jičínsku trestní oznámení pro závažné týrání hospodářských zvířat.
Reaguje tím na podnět spolku Zvířata nejíme, řekl dnes ČTK mluvčí správy Petr Majer. Spolek zveřejnil záběry z jatek, na nichž jsou vidět nemohoucí kusy skotu tahané navijákem. Spolek také uvedl, že firma vyváží krev ze zabitých zvířat na pole. Vyjádření firmy ČTK zjišťuje.
"Manipulování s nemohoucími zvířaty zachycené na záběrech je zcela v rozporu s platnou legislativou a jakýmikoliv etickými pravidly pro zacházení se zvířaty. SVS v rámci svých kompetencí podnikne veškeré možné kroky, aby se podobné excesy neopakovaly. Budeme hledat řešení, které výrazně omezí, případně ukončí podnikání dotčených subjektů," uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád. Veterináři měli záběry spolku k dispozici ještě před jejich zveřejněním.
SVS již minulý týden podala trestní oznámení na řidiče převážejícího zvířata na jatky. "Zacházení s imobilními zvířaty zachycené na záběrech zveřejněných dnes spolkem Zvířata nejíme je zcela neakceptovatelné," uvedli veterináři.
Letos v červenci SVS také na žlunickou firmu podala trestní oznámení pro podezření z ohrožování veřejného zdraví. "Veterinárním dozorem bylo zjištěno nelegální porážení zvířat v době nepřítomnosti veterinárního dozoru a uvádění masa z neprohlédnutých zvířat na trh," uvedl mluvčí.
Dosluhující ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) považuje za neakceptovatelné jakékoliv týrání zvířat či porušování veterinárních předpisů, ať už se ho dopouštějí chovatelé, řidiči nebo zaměstnanci jatek. Uvedl, že je v kontaktu s veterináři a požaduje nekompromisní postup. "Současně budu, i jako poslanec, iniciovat změnu zákonů, aby bylo možné v podobných případech provoz jatek okamžitě uzavřít, což dnes legislativa neumožňuje," napsal Výborný večer na síti X.
Policie případ vzhledem k probíhajícímu vyšetřování zatím blíže nekomentovala.
Spolek Zvířata nejíme uvedl, že záběry jsou výsledkem několikaměsíčního tajného natáčení. Na záběrech jsou například chůze neschopné krávy, které pracovníci tahají navijákem na vůz při jejich odvozu ze stájí. Zvířata jsou uvázaná za nohy nebo za hlavu. Obdobně je se zvířaty podle záběrů nakládáno v budově jatek před jejich porážkou.
"Takto týraná zvířata jsou na jatka přivážena v odpoledních až nočních hodinách, aby o tom vědělo co nejméně lidí," uvedla spoluzakladatelka spolku Michaela Vincourová. Spolek chce podle ní dosáhnout uzavření jatek. Z videa spolku vyplynulo, že žlunická jatka od chovatelů berou nemohoucí či zraněná zvířata, takzvané ležáky, po vzájemné dohodě.
Své jednání proto budou úřadům vysvětlovat i chovatelé, od nichž jatka zvířata odebírala. "SVS zároveň podává podněty příslušným obcím s rozšířenou působností pro porušení zákona na ochranu zvířat proti týrání na chovatele, z jejichž hospodářství pocházela zvířata na záběrech," uvedl mluvčí veterinářů.
Firmu Jatky Jezdinský veterináři označili za problematický subjekt. "Jenom v letech 2021 až 2024 byly této firmě ze strany SVS uloženy pokuty v souhrnné výši 750.000 korun," uvedl mluvčí.
Firma Jatky Jezdinský o sobě na webu uvádí, že její historie sahá do roku 1939 a že poráží zvířata výhradně z českých chovů. Maso rozváží řeznictvím, restauracím a jídelnám. Loni firma při tržbách 262 milionů Kč vykázala zisk 4,2 milionu korun, vyplývá z výroční zprávy.