Tyhle reklamy jsme všichni znali. Dnes už se jim nic nevyrovná
21. 10. 2025 – 6:34 | Magazín | Žanet Ka
Reklama je vždy víc než obchodní sdělení. Je to zrcadlo doby, jazyk hodnot a malý kus každodenní poezie. Dnes, když se v módě i designu opět vrací retro, ožívají i staré slogany, které kdysi provázely naše dětství a staly se součástí kolektivní paměti.
Stačí zaslechnout pár slov jako „Když ji miluješ, není co řešit“ nebo „My vám ho upečeme“, a okamžitě se vrací atmosféra dřívějších let: vůně čokolády, sobotní nákupy v Prioru, šustění papírových sáčků s logem Orionu.
Když reklama byla poezií každodennosti
V době socialismu měla reklama zvláštní postavení. Měla být praktická, ne okázalá, a především důvěryhodná. Prodávala věci, které lidé opravdu potřebovali- prášek, jízdní kolo, televizi. Slogany tehdejších výrobků měly jednoduchou melodii a jistou naivní něhu. „ETA - váš dobrý pomocník“ slibovala spolehlivost a domovskou pohodu, „Vitana vaří za vás“- nabízela úlevu ženám, které každý den stávaly u sporáku, a „Tatramat - přítel hospodyňky“ znělo jako z úst staré dobré sousedky.
Tyto věty měly svou sílu. Nepřeháněly, neslibovaly zázraky, ale dávaly jistotu. Kdo měl doma výrobek s těmito slovy, měl pocit, že patří do světa, který funguje. Vše bylo pevné, jasně ohraničené, bez ironie a cynismu, které v reklamách přišly až později.
Čokoládová radost a vůně nostalgie
Jedním z nejsilnějších příkladů je právě značka Orion, jejíž historie sahá až do 20. let minulého století. Její slogan „My vám ho upečeme“ vyprávěl o době, kdy čokoláda nebyla jen sladkostí, ale malým svátkem. Reklamy zobrazovaly úsměvné kuchyňské scény, kde se čokoláda rozpouštěla ve vodní lázni a rodina se těšila na dort- gesto domácí péče, které mělo symbolizovat spolehlivost značky i tradici.
Podobnou roli hrála i Kofola, nápoj, který se stal kulturním fenoménem 70. let. Její pozdější slogan „Když ji miluješ, není co řešit“ (z 90. let) sice vznikl až po pádu režimu, ale nesl v sobě stejnou esenci: prostotu, cit a přirozenou opravdovost. Reklama, která neprodávala produkt, ale pocit, který byl tehdy stejně vzácný jako dnes.
Životní styl mezi domácí pohodou a snem o Západu
Reklamy socialistické éry měly svůj zvláštní půvab i omezení. Mluvily jazykem rozumu, ne emocí. Nabízely kvalitu, spolehlivost a jistotu, nikoli luxus. Když se objevila nová mikrovlnka Tatramat, bylo to vnímáno jako technologický zázrak, ale i důkaz, že „naše“ průmyslová výroba drží krok se světem.
Zároveň se v těchto sděleních odrážela i skrytá touha po Západu. Tuzexové reklamy s anglickými nápisy, barevné obaly žvýkaček Pedro, blikající nápisy značek jako Tesla nebo Favorit- to všechno byly malé úniky z šedé reality. A přesto zůstávala reklama kulturně ukotvená: věřilo se, že produkt musí být poctivý, ne okázalý.
Návrat slov, která měla duši
Dnes se retro slogany vracejí v kampaních, na tričkách, v reklamách, které záměrně pracují s nostalgií. Není to jen estetická hra. Je to důkaz, že i v době umělé inteligence a digitálních influencerů zůstává hlad po upřímnosti. A retro reklamy nejsou jen relikvií minulosti. Jsou kulturní pamětí, obrazem společnosti, která se učila snít, i když měla málo. Dnešní svět se k nim vrací, protože v nich cítí jistotu, opravdovost a klid.
Uhádnete, ke kterým značkám tyto slogany patří?
"Takové to domácí žvýkání."
"Vy zíráte, my zíráme."
“My vám ho upečeme.”
“Když ji miluješ, není co řešit.”
“Obyčejné věci. Neobyčejně dobré.”
„... Poctivá káva.“
"Když musíš, tak musíš."
"... Zlaté dědictví."