Rakousko od Vánoc povolí lyžování, v podstatě ale jen pro místní

Rakousko začne od pondělí uvolňovat přísná opatření proti šíření koronaviru. Od Vánoc bude možné provozovat zimní sporty včetně lyžování, to však bude vzhledem k omezením platit prakticky jen pro místní obyvatele.

"Pandemie ještě není za námi, virus je stále mezi námi," řekl na tiskové konferenci kancléř Sebastian Kurz. Situace se díky přísným omezením podle něj ale natolik zlepšila, že je možné začít restrikce uvolňovat. K normálnímu životu, jak jsou Rakušané zvyklí, bude ale podle kancléře možné se vrátit až v létě.

Od 24. prosince bude možné provozovat venkovní zimní sporty včetně lyžování či bruslení. Vnitřní sportoviště zůstanou uzavřená. Zahraniční lyžařskou turistiku ale výrazně omezí povinná karanténa pro lidi přijíždějící z rizikových oblastí, kterými jsou nyní všechny sousední země včetně Česka, i skutečnost, že hotely a restaurace budou až do 7. ledna zavřené. Lyžovat tak budou moci prakticky jen místní.

V pondělí se otevřou školky a základní školy. Středoškoláci zůstanou zatím doma a budou se učit na dálku. Výjimkou budou žáci maturitních ročníků. Distanční výuka se bude dál týkat i vysokoškoláků. Otevřou se muzea a knihovny a své služby budou opět moci nabízet například kadeřníci.

Od 19. prosince do 10. ledna se každý, kdo přijede do Rakouska z rizikových oblastí, bude muset uchýlit do desetidenní karantény. Po pěti dnech bude možné karanténu opustit, pokud dotyčný bude mít negativní test na koronavirus. Výjimku budou mít podle Kurze pendleři a lidé na služebních cestách.

Za rizikové bude Rakousko považovat všechny země, kde bude v posledních dvou týdnech počet nakažených vyšší než 100 na 100 000 obyvatel. To se nyní týká všech zemí, které s Rakouskem sousedí. Vláda tak chce zamezit vyjížďkám na silvestrovské oslavy do Prahy nebo návštěvám příbuzných v balkánských zemích, kde je mnoho nakažených.

Povinnost karantény platí jen pro přijíždějící, a nikoli pro členy jejich rodiny, a to i v případě, že žijí ve společné domácnosti, upřesnilo rakouské ministerstvo vnitra. Opatření se týká i Rakušanů žijících v zahraničí. Ministr vnitra Karl Nehammer ale zdůraznil, že lidé mohou ještě před vypršením karantény opět vycestovat.

Cílem rakouského opatření je zjevně omezit turistický ruch.

Cena testů na covid-19 pro samoplátce klesne v Česku od ledna příštího zhruba o 200 korun, uvedl server Seznam Zprávy. V současné době stojí maximálně 1756 korun. Lidem, kteří mají příznaky nebo měli rizikový kontakt, je test hrazen z veřejného zdravotního pojištění. Ostatní, kteří ho potřebují například pro cestu do zahraničí, si ho platí sami. Celkem už stály testy obou skupin více než čtyři miliardy korun.

Vánoce a silvestrovské oslavy budou moci Rakušané strávit letos nanejvýš v deseti lidech. Během adventu nebudou moci na vánoční trhy, neboť ty budou zrušené. Divadla a kina se otevřou až 7. ledna. Ve stejný den přestane platit zákaz nočního vycházení, který se od pondělí bude týkat doby mezi 20:00 a 06:00. Výjimka ze zákazu bude jen o vánočních svátcích.

V Rakousku, které má 8,9 milionu obyvatel, se za posledních 24 hodin koronavirová nákaza prokázala u 3972 lidí. Od počátku epidemie nákazu virem SARS-CoV-2 Rakousko zaregistrovalo u více než 287 000 osob, s covidem-19 zemřelo 3446 nakažených. V úterý Rakousko zahájilo hromadné testování populace na koronavirus. Jako první na řadu přišli obyvatelé obce Annaberg-Lungötz nedaleko Salcburku. V pátek se začne testovat ve Vídni a v západních spolkových zemích Tyrolsko a Vorarlbersko, příští týden přijdou na řadu i další části země.

Některé země včetně Francie, Německa či Itálie v posledních týdnech žádaly, aby se evropská lyžařská střediska přes Vánoce a Nový rok uzavřela, a zabránilo se tak šíření koronaviru. Rakousko bylo od počátku proti návrhu.

Rozhodnutí Rakouska je podle ředitele Asociace horských středisek ČR (AHS) Libora Knota v jejich aktuální situaci pochopitelný. Je podle něj třeba upozornit, že Rakousko je v boji proti koronaviru proti ČR několik týdnů pozadu. Česká republika by tak v uvolnění opatření pro skiareály mělo prosazovat samostatnou racionální cestu a dodržovat pravidla protiepidemického systému PES. Česká vláda zatím rozhodla, že lyžařské vleky musejí zůstat zavřené do 12. prosince, tedy prozatímního konce nouzového stavu. Připravuje se také manuál pro provoz zimních středisek.

EK varovala státy, aby o Vánocích neztratily kontrolu nad covidem

Země Evropské unie by se v obvykle rušném období Vánoc a konce roku měly vyhnout rychlému rušení restrikcí zpomalujících šíření koronavirové nákazy. Ministrům zdravotnictví členských států to řekla eurokomisařka pro zdravotnictví Stella Kyriakidisová, která představila nezávazná doporučení, jak neohrozit příznivý vývoj nákazy ve většině zemí.

Země by například měly zvážit zákazy velkých shromáždění nebo omezit maximální počty návštěvníků v domácnostech. V případě, že státy uvolní pravidla pro shromažďování, měly by stanovit jasné podmínky, za nichž budou lidé muset do karantény. Ta by měla trvat nejméně týden, doporučila komise.

Brusel se dlouhodobě snaží přesvědčit členské země ke vzájemné koordinaci protipandemických opatření, mnohdy však bez valného úspěchu. Ochrana veřejného zdraví je výhradně v kompetenci členských zemí, a ty s přihlédnutím k mnohdy odlišným názorům svých epidemiologů často volí různé postupy.

Odlišná je i reakce na současný pokles počtu nových případů, který registruje většina zemí. Zatímco Německo, Francie či Belgie povolily otevření obchodů, například restaurace nechávají kvůli obavě z možného šíření nákazy přes nevoli jejich provozovatelů uzavřené. Naproti tomu Česko patří mezi státy, které povolily i obnovení omezeného provozu restaurací.