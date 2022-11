Raketu na Polsko zřejmě omylem vypálili Ukrajinci

Předseda polské vlády Mateusz Morawiecki uvedl, že Polsko možná po úterním incidentu nakonec nebude muset aktivovat článek 4 Severoatlantické smlouvy.

„Střela, která dopadla na polské území, byla pravděpodobně ruským výrobkem ze 70. let. Nemáme ale žádné důkazy, že byla vypálena z Ruska. Je vysoce pravděpodobné, že patřila ukrajinským obranným silám,“ řekl prezident. Dodal, že patrně šlo o protiletadlovou raketu S-300. „Ruské rakety dopadaly na západní část Ukrajiny, a ta se bránila,“ podotkl také podle serveru wiadomości.pl. Duda. Ukrajina se v úterý stala terčem masivních ruských útoků cílících na její energetickou infrastrukturu. Podle Kyjeva šlo o nejrozsáhlejší ruské údery od začátku války.

Také americký prezident Joe Biden dříve řekl, že soudě podle trajektorie nejspíše střela z Ruska neletěla. Ukrajina se v úterý bránila masivním ruským útokům na energetickou infrastrukturu, které byly podle Kyjeva nejrozsáhlejší od začátku války. Rakety S-300 ruské výroby používají ve válce na Ukrajině obě strany.

Varšava stále zvažuje možnost aktivování článku 4 Severoatlantické smlouvy, ale zdá se, že to nakonec možná nebude potřeba, sdělil polský premiér Morawiecki, který vystoupil na stejné tiskové konferenci jako Duda. Aktivace článku by znamenala, že členové NATO by zahájili formální konzultace, na nichž by projednali, zda existuje pro Polsko hrozba a jakým způsobem jí lze čelit.

Rusko několikrát popřelo, že by mělo s úterním incidentem cokoli do činění. Ukrajinská prezidentská kancelář ale uvedla, že z incidentu je v první řadě potřeba vinit Rusko, které válku na Ukrajině rozpoutalo.

Také polský expremiér a šéf opoziční strany Občanská platforma Donald Tusk sdělil, že v politickém smyslu je Rusko za úterní incident stoprocentně odpovědné, informoval portál onet.pl. Tusk podtrhl, že příčinou tragická události v Przewodówe byl rozsáhlý ruský útok na Ukrajinu.

Následky výbuchu raket v polské obci Przewodów | zdroj: Profimedia

Na polský Przewodów v úterý dopadly podle francouzského prezidenta Emmanuela Macrona dvě střely. Řekl to na závěr summitu G20 na Bali. Také belgická ministryně obrany Ludivine Dedonderová na twitteru napsala, že podle dostupných informací do vesnice poblíž ukrajinských hranic nejspíš dopadly zbytky ruské střely i ukrajinská protivzdušná střela. Polsko oficiálně hovoří jen o jedné raketě S-300, která po výbuchu zabila dva lidi.

