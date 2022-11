Zeman se musí omluvit Šarapatkovi za svůj výrok o jeho neschopnosti

Prezident Miloš Zeman se musí omluvit svému bývalému poradci Zdeňku Šarapatkovi za to, že o něm v roce 2017 řekl, že ho vyhodil pro neschopnost. Rozsudek rakovnického soudu dnes pravomocně potvrdil Krajský soud v Praze.

Šarapatka u soudů již dříve docílil omluvy od ministerstva financí, Ústavní soud ale rozsudky následně zrušil s tím, že za výroky nese odpovědnost Zeman jako soukromá osoba, Šarapatka proto podal novou žalobu mířící na prezidenta. Zemanův právní zástupce Marek Nespala avizoval, že proti rozhodnutí podá dovolání.

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov řekl, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka ale odešel z úřadu vlády v době, kdy byl Zeman premiérem, po dohodě. Omluvu by měl Zeman Šarapatkovi zaslat do sedmi dnů od doručení písemného rozhodnutí soudu.

„Myslím si, že každý, kdo si nechce nechat líbit lež, ať je to bez ohledu na funkce kohokoli, zejména ale politiků, prezidenta republiky nevyjímaje, se prostě musí bránit u soudu,“ řekl novinářům po vyhlášení rozsudku Šarapatka. Rozsudek je podle něj zásadní i v souvislosti s blížícími se prezidentskými volbami. Šarapatka nevyloučil to, že by se omluvy mohl domáhat i prostřednictvím exekutora, pokud by Zeman pravomocný rozsudek nerespektoval. Omluvu plánuje zveřejnit.

Nespala po jednání řekl, že proti rozhodnutí podá dovolání. Neupřesnil, zda Zemanovi doporučí, aby se omluvil, bude podle něj záležet na písemném odůvodnění rozhodnutí. Zváží, zda Nejvyšší soud požádá, aby vykonatelnost rozsudku odložil.

Soudy se již sporem zabývaly v uplynulých letech. Šarapatka nejprve žádal omluvu od ministerstva financí, protože podle tehdejšího právního výkladu nebylo možné prezidenta žalovat přímo za výrok, který souvisí s výkonem jeho funkce. Soudy žalobě vyhověly a ministerstvo se Šarapatkovi následně omluvilo. Ústavní soud ale předchozí rozhodnutí soudů zrušil. Podle rozhodnutí Zemanův výrok nesouvisel s výkonem prezidentské funkce, a je tak nutné žalovat přímo jeho.

Spor se tak vrátil k Obvodnímu soudu pro Prahu 1, který loni v říjnu Šarapatkovu žalobu na ochranu osobnosti z procesních důvodů zamítl. Šarapatka následně podal na Zemana novou žalobu k rakovnickému okresnímu soudu.

Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) prověřovala, z jakých peněz jsou v nynějším sporu se Šarapatkou placeny právní služby za zastupování prezidenta. Policisté zjistili, že advokáta Nespalu platil Hrad, podle nich ale nejde o trestný čin. Šarapatkův právník dnes řekl, že státní zástupce neshledal úmysl poškodit státní rozpočet, právník ale zváží podání podnětu k provedení dohledu. Nespala dnes nechtěl komentovat, z jakých prostředků je nyní placen.