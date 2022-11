Raketa, jež zasáhla Polsko, podle všeho nebyla odpálena z Ruska

Je nepravděpodobné, že raketa, která v úterý zasáhla Polsko a zabila tam dva lidi, byla odpálena z Ruska, řekl americký prezident Joe Biden. Varšavě přislíbil podporu ve vyšetřování incidentu. Podporu vyjádřili Polsku i další západní státníci.

Polské ministerstvo zahraničí v noci na dnešek uvedlo, že ve vsi Przewodów na východě země nedaleko hranic s Ukrajinou dopadla raketa vyrobená v Rusku. Nespecifikovalo ovšem, kdo raketu vystřelil. Moskva své zapojení popřela. Při výbuchu zahynuli dva lidé. Tři nejmenovaní američtí činitelé podle agentury AP později tvrdili, že podle předběžných zjištění zřejmě vypálily raketu ukrajinské ozbrojené síly ve snaze zastavit přilétající ruskou střelu.

„Existují předběžné informace, které to zpochybňují,“ odpověděl Biden novinářům na otázku, zda byla raketa vypálena z Ruska. „Vzhledem k trajektorii je nepravděpodobné, že by byla vypálena z Ruska, ale uvidíme,“ uvedl šéf Bílého domu.

K novinářům promluvil poté, co svolal mimořádnou schůzku představitelů zemí G7 a NATO, kteří se účastní summitu G20 v Indonésii. Spojence podle svých slov informoval o svých dřívějších rozhovorech s polským prezidentem Andrzejem Dudou a šéfem NATO Jensem Stoltenbergem. „Zjistíme, co se přesně stalo,“ uvedl dále Biden. „Pak společně určíme další postup,“ dodal. Francie vyzvala k „maximální opatrnosti“ ohledně původu rakety, protože „mnoho zemí“ v regionu má stejný typ zbraní.

Raketu, která explodovala v úterý na východě Polska, sledoval letoun NATO, jenž prolétal polským vzdušným prostorem, píše stanice CNN na svém webu s odkazem na vojenského představitele Severoatlantické aliance. Kdo střelu odpálil, nicméně neuvedl.

Vedoucí představitelé NATO a G7 vydali po mimořádném zasedání prohlášení, v němž odsoudili „barbarské raketové útoky“, které Rusko v úterý provedlo na ukrajinská města a civilní infrastrukturu. Výbuchy se polskou obcí ozvaly přibližně v době, kdy ruské invazní síly zasáhly vzdušnými útoky města a energetickou infrastrukturu po celé Ukrajině včetně její západní části, která hraničí s Polskem.

Polský prezident Andrzej Duda byl ohledně původu střely opatrnější než polské ministerstvo zahraničí a uvedl, že úřady zatím s jistotou nevědí, kdo ji odpálil ani kde byla vyrobena. Uvedl, že byla „s největší pravděpodobností“ zkonstruována v Rusku, ale tato informace se ještě ověřuje. Moskva už dříve své zapojení popřela.

Kvůli incidentu se sejdou také velvyslanci členských zemí NATO. Varšava podle Dudy pravděpodobně aktivuje článek 4 Severoatlantické smlouvy, jenž znamená konzultace v případě ohrožení některé z členských zemí NATO.

Had a call with President @AndrzejDuda. Expressed condolences over the death of Polish citizens from Russian missile terror. We exchanged available information and are clarifying all the facts. , , all of Europe and the world must be fully protected from terrorist Russia. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 15, 2022

Generální tajemník OSN António Guterres je „velmi znepokojen“ zprávami o výbuchu rakety v Polsku a doufá, že incident bude důkladně vyšetřen. „Je naprosto nezbytné zabránit eskalaci války na Ukrajině,“ uvedl jeho mluvčí Farhan Haq.

Joe Biden nabídl v telefonátu Dudovi plnou podporu Spojených států při vyšetřování výbuchu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na twitteru napsal, že v hovoru s polskou hlavou státu vyjádřil soustrast nad smrtí polských občanů, s Dudou probrali dostupné informace a obě země upřesňují všechna fakta. Britský premiér Rishi Sunak sdělil, že během svého hovoru s Dudou znovu vyjádřil Varšavě „solidaritu“ a nabídl zemi pomoc při vyšetřování úterní exploze. Duda si telefonoval rovněž s šéfem NATO Jensem Stoltenbergem. Německý kancléř Olaf Scholz vyjádřil v telefonátu s Dudou Polsku soustrast a incident označil za „strašnou událost“, kterou je třeba objasnit.

While G20 leaders were meeting and calling for the war to end, Russia conducted massive strikes against Ukraine.



With G7 and NATO partners, we condemn these brutal acts.



We also offer full support to Poland and assistance with the investigation on the explosion at the border. pic.twitter.com/gohB25y1et — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 16, 2022

Představitelé zemí skupiny G7 a Severoatlantické aliance, kteří jsou na summitu velkých ekonomik G20 v Indonésii, nabídli Polsku pomoc s vyšetřováním úterního výbuchu rakety na východě země. Řekla to dnes šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Podle tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana, jehož země je členem NATO, ale Rusko nemá s úterní explozí co do činění, píše agentura Reuters. Výbuch na východě Polska zabil dva lidi.

Šéfka Evropské komise uvedla, že představitelé zemí G7 a NATO, kteří se účastnili summitu G20, odsoudili masivní raketové útoky, které v úterý Rusko podniklo proti civilní infrastruktuře a energetické síti na Ukrajině. „My všichni odsuzujeme brutální činy Ruska,“ uvedla na videu ze summitu. „Nabízíme plnou podporu a pomoc Polsku s vyšetřováním,“ dodala von der Leyenová.